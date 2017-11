Où skier ce week-end en Isère ? L’ouverture des premières stations de ski alpin

Avez-vous farté vos skis ? La neige est là et la saison de ski alpin débute en Isère ! La station des Sept-Laux a ouvert le bal avec une ouverture partielle ce mercredi 29 novembre. Six autres stations lui emboiteront le pas ce week-end. Petit tour d'horizon des prévisions d'ouverture en Isère.

2 décembre : 7 stations iséroises ouvertes

Les Sept-Laux. La station de Belledonne a été la plus réactive ce mercredi en ouvrant deux remontées au départ de Pipay. Le domaine disponible s'étendra dès samedi toujours au départ de Piapy avec 4 remontées ouvertes ( Grand Cerf, Eterlou, Oursière et une "surprise" annonce la station sur son site ) qui permettront d'atteindre le haut du domaine. Huit pistes seront ouvertes.

Les Deux-Alpes. La station de l’Oisans ouvre 17 remontées et 14 pistes ( vert, bleu, rouge ) sur 1 400 mètres de dénivelé, entre le glacier ( 3 400 mètres d'altitude ) et le secteur des Crêtes ( 2 100 mètres ). Le retour station devrait être praticable dans le courant de la semaine du 4 décembre.

L’Alpe-d’Huez. 12 remontées et autant de pistes ( 9 vertes, 1 bleue et 2 rouges ) seront ouvertes ce week-end.

Chamrousse. Avec 45 centimètres de neige à la Croix ( 2 250 mètres ), Chamrousse ouvre 4 remontées : le télécabine de la Croix, les télésièges Bérangère et Lacs Roberts, ainsi que le téléski Lauze. En tout, 11 pistes de ski alpin seront ouvertes : 3 vertes, 3 bleues, 4 rouges et 1 noire, la seule en Isère ce week-end ! Le domaine nordique de l'Arselle sera également ouvert ce samedi.

Villard-de-Lans. Ouverture partielle du secteur Cote 2000. Le télésiège 10 places sera mis en service. Par ailleurs on pourra faire du fond sur le domaine de Villard-Corrençon ( 60 kilomètres de pistes ).

Autrans-La Sure. Après le ski de fond, Autrans ouvre une partie de son domaine alpin. Les dernières chutes de neige permettent à la station d’ouvrir 3 remontées ce week-end. On pourra skier sur 5 pistes ( 2 vertes, 2 bleues et 1 rouge ). Par ailleurs le domaine nordique d'Autrans-Méaudre sera également ouvert ( 50 kilomètres de pistes ).

Le Collet-d’Allevard. La station de Belledonne profite elle aussi des dernières chutes de neige pour ouvrir samedi et dimanche une partie du domaine du Super-Collet. Deux télésièges seront mis en route pour l’occasion.

9 décembre

Le Domaine Oz-Vaujany. Ouverture anticipée le mercredi 9 décembre avant une ouverture définitive le 16 décembre en fonction des conditions.

15 décembre

Saint-Hugues Les Egaux. La petite station chartrousine prévoit une séance de ski nocturne le vendredi 15 décembre pour débuter la saison si les conditions le permettent !

16 décembre

Station du Col d’Ornon et Villard-Reculas.

23 décembre

L'Alpe du Grand-Serre, Auris-en-Oisans, Gresse-en-Vercors, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Lans-en-Vercors, Saint-Nizier-du-Moucherotte et... La Grave ! Une station certes située côté haut-alpin, au pied de la Meije, mais néanmoins très prisée par les skieurs grenoblois.

Les stations iséroises qui n’ont pas encore communiqué de date d’ouverture : Le Sappey-en-Chartreuse, le Col de Marcieu, Saint-Hilaire-du-Touvet, le Col de Porte, et Les Coulmes.

