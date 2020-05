Où sortir durant le week-end de l'Ascension en Creuse ?

Sortez les lunettes de soleil.. et les masques de protection. Plusieurs sites touristiques reprennent leurs activités à l'occasion de ce grand week-end de 4 jours, et tout le monde s'adapte pour respecter les consignes sanitaires.

Faire du canoë au pied de la tour de Crozant

"On ne peut pas faire à manger, on ne peut redémarrer notre grande navette nautique, mais on ouvre à nouveau la location de nos canoës et de nos kayaks, explique Cécile Brandsma, la gérante de l'Hotel du lac à Crozant. Ça ne vas pas compenser notre perte d'activité , mais cela va permettre de revoir du monde. Tout notre matériel sera désinfecté avant et après usage. On peut naviguer sur 300 hectares sur tout le lac d'Eguzon. Cette année, on propose aussi des paddles."

Il est conseillé de réserver son embarcation au 05 55 89 81 96

Dans le même secteur, les ruines de la Tour de Crozant sont aussi ouvertes à partir de ce jeudi au public, avec un nombre limité de personnes et un sens de circulation pour éviter toute promiscuité.

Se plonger dans les peintures de l'espace Monet Rollinat, avec un masque sur le nez

A Fresselines, on peut s'absorber dans la galerie de tableaux de l'espace Monet-Rollinat. Plusieurs peintres contemporains exposent leurs œuvres très colorées, inspirées par cette magnifique vallée de la Creuse. Le site rouvre ses portes à partir de ce jeudi 13H45

"On demande aux visiteurs de porter leur masque de protection à l'entrée, précise Pierre Veysseix, le reponsable des lieux. On acceptera 25 personnes maximum toutes les heures et quart. Il y' a un sens de circulation à respecter, et tout au long de l'exposition, on trouve un marquage au sol pour respecter la distanciation des visiteurs entre eux."

Port du masque et desinfection des mains à l'entrée de l'espace Monet Rollinat © Radio France - Olivier Estran

Un marguage au sol devant chaque tableau © Radio France - Olivier Estran

On retrouve les mêmes conditions d'accueil à l'autre musée de peinture, l'Hôtel Lépinat de Crozant et à l'éco-musée de la Tuilerie de Pouligny, à Chéniers

Observer les bisons à Thauron

Si vous aimez les grands espaces et l'ambiance far-west, rendez vous à l’élevage de bisons du Palais, à Thauron non loin de Bourganeuf. Les propriétaires reprennent leurs visites ce jeudi, ils viennent d'obtenir le feu vert des autorités sanitaires en mettant en place des mesures de protection pour leurs clients.

On peut aussi retrouver les loups du Parc de Chabrières dans les monts de Guéret.

Déguster un fondu frites sur l'herbe à l'Etang de la Naute à Champagnat

C'est aussi un lieu connu par tous les bons-vivants dans le sud de la Creuse. La guinguette de l'Etang de la Naute à Champagnat, non loin d'Aubusson rouvre ses portes à partir de jeudi.

Le site est réputé pour ses concerts et ses festivals qui rythment toute l'année. Pas de rock ou de reggae malheureusement encore au programme, mais de quoi déjà se faire plaisir au bord de l'eau.

"On va pouvoir faire du canoë sur l'étang , jouer à la pétanque, assure Pascal Gaméra le co-gérant du site. On relance aussi notre cuisine avec fondu-frites, burger et entrecôte. Ce sera de la vente à emporter , à déguster sur les tables de pique-nique ou sur l'herbe. Attention, les groupes de convives ne doivent pas dépasser 10 personnes et respecter les gestes barrières."

"Ça ne rattrapera pas les deux mois de fermeture, tempère Pascal Gamera, habituellement nous commençons a embaucher nos saisonniers pour assurer toute la saison estivale. Là, on va fonctionner en comité réduit."