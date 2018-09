Territoire de Belfort, France

A la cité des associations à Belfort vous pourrez conduire des trains miniatures avec l'Association des Modélistes Ferroviaires. Rendez-vous de 10h à 18h.

Si vous préférez mettre la tête dans les étoiles, le planétarium vous accueille ce dimanche après-midi, avec même une observation du soleil au téléscope.

Ils sont incontournables quand on parle patrimoine dans la région : les forts. Normalement fermés au public, le Fort de la Miotte à Belfort est ouvert. Vous pouvez aussi visiter le fort de Bessoncourt, et rencontrer les lamas qui vivent sur place.

A Ronchamp, le musée de la mine et la fameuse chapelle sont à l'honneur.

A Sochaux, une grande balade gourmande dès 13h30.

Du côté des monuments religieux, vous pouvez aussi découvrir la synagogue de Belfort ce matin de 10h à midi, et la Mosquée du Mont toute la journée.

Et puis si vous aimez l'histoire, à midi vous pouvez remonter le temps et prendre un repas du poilu. Au fort de l'OTAN et au fort d'Essert le menu proposé est préparé comme à la guerre !

Retrouvez le programme complet en cliquant sur ce lien.