Où trouver des livres sur une Côte d'Azur confinée ?

Nice

Le café-librairie "Les Parleuses" (5 place Marshall et 18 rue Defly à Nice) propose de passer commande par mail, sur leur page Facebook ou au téléphone et de venir chercher vos livres à la librairie le mardi entre 14h et 16h "dans le respect des règles sanitaires".

AFK, la librairie niçoise spécialiste du Manga ouvre ce jeudi 30 Avril 2020. Vous pouvez commander vos manga, vos romans ou vos Light Novel (roman japonais) par mail (afkmanga@gmail.com), Facebook ou Instagram vous réglez en amont (par Paypal) ou même espèces ou CB au moment du retrait du produit à la librairie.

La librairie AFK, de la rue Pastorelli à Nice sera ouverte le jeudi et le vendredi entre 14h00 et 18H00.

Cannes

Le salon de thé littéraire "Autour d'un livre" au 17 rue Jean Jaurès à Cannes, a inventé le concept de "Librairie de Garde" comme pour les pharmacie, car le livre est un médicament pour l'esprit bien efficace et en cette période de confinement il est une denrée essentielle.

Dès la mi-mars l'équipe de cette librairie proposait de commander au téléphone et assurait la livraison à domicile pour tous les habitants de Cannes et environs proches.

La librairie est aussi sur la plateforme "Allô Courses" de la ville de Cannes, un nouveau service joignable aux : 07 76 93 65 22 et 06 16 88 71 80 tous les jours, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Menton

La Librairie de la presse, sur l'avenue Félix Faure à Menton est à la fois une librairie et un vendeur de presse, ce commerce est donc ouvert tous les jours, aux horaires habituels. Avec des rayons pleins de livres. Les propriétaires postent tous les jours sur la page Facebook des idées de lectures.

Cagnes-Sur-Mer

Une récente librairie La Pléiade ouverte à Cagnes-Sur-Mer sur l'avenue Auguste Renoir est hyper active en cette période de confinement avec des concours et des suggestions de lectures et d'activités sur leur page Facebook et depuis peu, les propriétaires proposent un service pré-réservation et de retrait à la librairie.

Entre Nice et Cannes

L'éditeur niçois "Baie des Anges" livre à domicile ses romans et livres de patrimoine si vous habitez sur le littoral entre Nice et Cannes. C'est ultra simple vous choisissez sur le site internet qui rassemble tous les titres disponibles, vous réglez et vous recevez la visite de l'éditeur lui même, car c'est lui qui assure les déplacements.