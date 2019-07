Où trouver le programme du festival OFF d'Avignon 2019 ?

Le programme papier du festival OFF d'Avignon a commencé à être distribué cette semaine, de façon limitée dans un premier temps.

Avignon, France

C'est un beau bébé de 928 grammes et 472 pages, à la couverture rouge. Le tout nouveau catalogue du programme du festival OFF d'Avignon 2019 est distribué depuis ce lundi dans plusieurs endroits de la ville, du Vaucluse et des départements voisins. Il recense les 1 592 spectacles référencés cette année dans 139 lieux de représentation (théâtres mais aussi bars, musées, cours extérieures...).

115 000 exemplaires seront distribués en tout mais pour l'instant, seule une partie est accessible au grand public. Mieux vaut donc ne pas arriver trop tard dans l'un des points de retrait si vous voulez récupérer le vôtre. "Nous en donnons seulement un par personne, indique Caroline, qui s'occupe de la distribution à l'office de tourisme d'Avignon. On pense à l'environnement..."

Devant l'office de tourisme, avant l'ouverture, à 9 heures du matin, il y a d'ailleurs déjà la queue. "Il y a de la matière à étudier ! s'amuse Camille en, soupesant son programme. On va comparer pour trouver la pépite à aller voir, et on va mettre des post-it." Pierre lui, a une technique pour faire sa sélection : "Je choisis en fonction des théâtres", explique-t-il.

Les lieux où trouver le programme avant l'ouverture du festival