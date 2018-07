Le 14-Juillet, c'est toujours l'occasion d'admirer de beaux feux d'artifice tirés pour la Fête nationale. Mais où et quand dans la Loire et la Haute-Loire ? France Bleu vous dresse un agenda (non exhaustif) de ce week-end dans nos départements.

Saint-Chamond

Animations à partir de 18h30, pompiers, échassiers. Feu d'artifice tiré à la nuit tombé du Rond-point Cave et à partir de 22h30, bal populaire sur la place de la Liberté.

La Ricamarie

Grand feu d’artifice tiré depuis le Terril Saint-Pierre à 22h30. Rendez-vous sur le parking de la caserne des pompiers. Animation musicale dès 21h30, salle Fernand Montagnon, avec le groupe "Faut qu’ça guinche".

Saint-Etienne

Feu d'artifice tiré à partir de 22h30 depuis le golf de Saint-Etienne.

Roanne

Feu d'artifice tiré depuis des zones inédites avec une programmation musicale détonante à partir de 22h30. Le spectacle sera orchestré autour de sept tableaux sur le thème de la danse au cinéma (Dirty Dancing, Flashdance, La belle et la bête, etc.). Le feu sera exceptionnellement tiré de la zone de travaux des Bords de Loire.

Firminy

Feu d’artifice et bal populaire pour la fête nationale au Stade Le Corbusier. De 21h à minuit, bal animé par l’Orchestre Pacific Variétés françaises et internationales. Puis à 22h15, tir du feu d’artifice.

Montbrison

Feu d'artifice tiré en musique vers 22h30 depuis le Centre musical.

Le Puy-en-Velay

Défilé à 17 heures. Bal des pompiers à la caserne place de la Libération et feu d'artifice tiré vers 23 heures, juste à la fin du concert de Vianney, donné au Jardin Henri Vinay dans le cadre du Festival des Nuits de Saint-Jacques. Il sera tiré dans les jardins de l’Hôtel du Département et sur la plateforme du rocher Corneille. Pour bien en profiter, rendez-vous place de la Libération et boulevard Georges Sand.

Mais aussi ce week-end à...

La Talaudière, Fraisses, Saint-Galmier, Le Chambon-Feugerolles, Rochetaillé, Andrézieux-Bouthéon sur le thème de James Bond, La Tour-en-Jarez, etc.