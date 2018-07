Le 14-Juillet, c'est toujours l'occasion d'admirer de beaux feux d'artifice tirés pour la Fête nationale. Mais où et quand en Côte-d'Or ? France Bleu vous dresse un agenda (non exhaustif) de ce week-end.

Côte-d'Or, France

A Dijon , le défilé et le bal auront lieu le 13 juillet. De 21 h jusqu'à 21 h 30, défilé des troupes à pied et motorisées, cours Général de Gaulle. À partir de 22 h, bal populaire à la caserne des sapeurs-pompiers. Rendez-vous le samedi soir pour de la musique et un grand spectacle pyrotechnique avec, de 19h à 21h, des animations dans le cadre des 50 ans de la Fontaine d'Ouche puis à 22h, un feu d’artifice au lac Kir sur le thème "Les étoiles de Dijon".

- Creative Commons

Bellefond

Un apéritif sera proposé à partir de 18 h 30. À 19 heures : repas (sur inscription). À 21 heures, rendez-vous cour de la Mairie pour une retraite aux flambeaux. Un bal clôturera la soirée.

Chevigny-Saint-Sauveur

Rendez-vous est donné au parc de la Saussaie. À 19 heures, ouverture de la buvette et de la restauration. 20 heures, début du bal ; 20 h 30, retraite aux flambeaux, départ sur le parking de la maison de retraite. Le feu d'artifice sera tiré à 23 heures.

Couternon

À 19 heures, apéritif ; 20 heures, repas républicain (buffet de viandes froides et crudités, vin rosé, glace et café) ; 22 h 15, retraite aux flambeaux ; 23 heures, feu d'artifice ; 23 h 30, bal animé par un DJ.

Fontaine-lès-Dijon

Le traditionnel feu d'artifice sera tiré vendredi soir, dans l'univers "Entre deux mondes", à la fois réel et imaginaire, entre fresques romantiques, nostalgiques, assourdissantes et cosmopolites au rythme des musiques de films ou de séries tels Les Goonies ou Game of Thrones. Début du spectacle aux environs de 22 h 30, au complexe des Cortots, rue des Paules à Fontaine-lès-Dijon.

Longvic

Le concert de l'harmonie municipale est programmé à 21 h 15. Le feu d'artifice sera tiré à 22 heures sur l’esplanade de la médiathèque Michel-Etiévant. Les festivités se poursuivront par une soirée dansante, avec restauration sur place (entrée gratuite).

Ouges

À 21 h 30, défilé aux flambeaux, départ devant la salle des fêtes puis à 22 h 30, feu d’artifice tiré sur le terrain de foot ; 22 h 45, concert du groupe Lazy et buvette au profit du Football-Club d’Ouges.

Quetigny

Le feu d’artifice sera tiré à 23 h 15, sur le stade des Cèdres. Des animations sont prévues dès 18 heures sur la place Abbé-Picard, avec, à partir de 20 heures, un bal animé par le groupe Elyps.

Saint-Apollinaire

Rendez-vous pour un bal avec l'orchestre Gala et feu d'artifice, à partir de 21 h 30, cour de la Mairie. Un concours de pêche sera organisé dans les douves de la mairie samedi, de 8 h 45 à 10 h 45, ainsi qu'un tournoi de pétanque en doublettes de 14 à 20 heures, et un vide-greniers au centre commercial de la Fleuriée.

Sennecey-lès-Dijon

Vendredi, la retraite au flambeau prendra le départ de la place Saint-Maurice, à 22 heures. Samedi, un apéritif sera offert par la commune place Saint-Maurice à 12 heures, puis repas tiré du sac et animations l'après-midi.

Varois-et-Chaignot

Le feu d'artifice sera tiré sur le terrain de football, vendredi. Le rendez-vous est fixé à 22 h 45, sur l'esplanade de Hamm. Il sera précédé d'un repas républicain auquel sont inscrites plus de 500 personnes. Un bal animé par D'Jo suivra.

Velars-sur-Ouche

Vendredi, à 21 heures : distribution de lampions dans le parc de la mairie. À 22 heures : retraite aux flambeaux dans les rues du village. À 23 heures : feu d'artifice derrière le skate-park. Une buvette sera tenue par le foyer rural.

Chenôve

La municipalité de Chenôve invite les habitants à assister à un feu d’artifice vendredi, à partir de 22 h 30. Le rendez-vous est donné rue Henri-Giraud. Samedi 14 juillet, une cérémonie officielle sera organisée au monument aux morts de Chenôve, à côté de la place Anne-Laprévôté.

- Creative Commons

Arc-sur-Tille

Le feu d'artifice est programmé samedi soir. Il sera tiré à 22 h 45 sur le terrain de football de l'espace des Vachottes, suivi d'un bal au même endroit animé par le DJ Pascal.