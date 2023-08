Où voir les feux d'artifice du week-end du 15 août en Charente-Maritime ?

A l'occasion du week-end prolongé, des spectacles sont organisés et des feux d'artifice tirés ce lundi 14 août, mardi 15 août et mercredi 16 août en Charente-Maritime. Découvrez toutes les dates et horaires des spectacles de la région.

Tous les feux d'artifice de ce week-end du 15 août en Charente-Maritime. © Maxppp - Jean-Marc Lallemand Lundi 14 août Jonzac : feu d'artifice tiré à 23 heures et bal populaire organisé avec Myriam et son orchestre. Il est aussi possible de réserver sa place pour le dîner au restaurant La Lagune dès 20 heures.

feu d'artifice tiré à et bal populaire organisé avec Myriam et son orchestre. Il est aussi possible de réserver sa place pour le dîner au restaurant La Lagune dès 20 heures. Fouras-les-Bains : feu d'artifice tiré à 22h30 sur la plage Nord et concert du groupe The Biscuit qui propose des reprises soul, funk et hip-hop.

: feu d'artifice tiré à sur la plage Nord et concert du groupe The Biscuit qui propose des reprises soul, funk et hip-hop. Floirac : dès 20 heures, vous pouvez déguster une éclade de moules et le feu d'artifice est tiré vers 22h30 .

: dès 20 heures, vous pouvez déguster une éclade de moules et le feu d'artifice est tiré vers . Saujon : dès 21h30, soirée dansante avec l’Orchestre Blague@Part, un groupe folklorique, suivi d’un feu d’artifice sur le thème de Gaston Balande, à l’aire de la Lande.

: dès 21h30, soirée dansante avec l’Orchestre Blague@Part, un groupe folklorique, suivi d’un feu d’artifice sur le thème de Gaston Balande, à l’aire de la Lande. Les Portes-en-Ré : une retraite aux flambeaux démarre à 21h45 de la place de la Liberté avant de déambuler rue de la Grenouillère, rue de la Grenette, jusqu'à la route de la pointe à Chabot. Le feu d'artifice est tiré à 22h30 sur le marais communal. Mardi 15 août Royan : chaque année, le feu d'artifice rassemble plus de 100 000 personnes sur la plage de la Grande Conche. Cette année, le rendez-vous est fixé à 22h30 .

: chaque année, le feu d'artifice rassemble plus de 100 000 personnes sur la plage de la Grande Conche. Cette année, le rendez-vous est fixé à . Saint-Martin-de-Ré : un vin d'honneur est offert par la municipalité à 18h30 et le feu d'artifice est tiré à 23 heures sur le port. Des baptêmes de plongée gratuits sont également proposés par le Nautilus Plongée Île de Ré aux jeunes et adolescents à partir de 12 ans, de 10 à 18 heures.

: un vin d'honneur est offert par la municipalité à 18h30 et le feu d'artifice est tiré à sur le port. Des baptêmes de plongée gratuits sont également proposés par le Nautilus Plongée Île de Ré aux jeunes et adolescents à partir de 12 ans, de 10 à 18 heures. Le Bois-Plage-en-Ré : dès 19 heures, concert par Raffu suivi de DJ MLS. Le feu d'artifice est tiré à 23 heures sur la plage du Pas des Bœufs.

: dès 19 heures, concert par Raffu suivi de DJ MLS. Le feu d'artifice est tiré à sur la plage du Pas des Bœufs. La Brée-les-Bains : une retraite aux flambeaux part à 21 heures de la place du marché, où un bal populaire est aussi organisé. Le feu d'artifice est tiré à 22h30 , allée de la digue.

: une retraite aux flambeaux part à 21 heures de la place du marché, où un bal populaire est aussi organisé. Le feu d'artifice est tiré à , allée de la digue. Saint-Trojan-les-Bains : à partir de 19 heures, vous pouvez profiter d'une éclade de moules, suivi d'un concert de L&E à 21h30. Le feu d'artifice est tiré à 22h30 mais sera annulé en cas de vents forts tournés vers la forêt. Et la soirée continue avec une deuxième partie de concert dès 22h45.

: à partir de 19 heures, vous pouvez profiter d'une éclade de moules, suivi d'un concert de L&E à 21h30. Le feu d'artifice est tiré à mais sera annulé en cas de vents forts tournés vers la forêt. Et la soirée continue avec une deuxième partie de concert dès 22h45. Saint-Denis-d'Oléron : ce n'est pas un feu d'artifice mais un spectacle laser accompagné de musique qui est proposé à 22 heures sur le port de plaisance.

: ce n'est pas un feu d'artifice mais un spectacle laser accompagné de musique qui est proposé à sur le port de plaisance. Saint-Fort-sur-Gironde : un bal disco est programmé dès 21 heures et le feu d'artifice est tiré à 23 heures, face au port, à l'occasion de la fête du Port Maubert. Ce spectacle est accompagné de la batterie fanfare et de majorettes. Mercredi 16 août Saint-Georges-de-Didonne : un spectacle de 200 drones est organisé à 22h30 pour remplacer le feu d'artifice et éviter les risques d'incendie. Le spectacle est suivi d'un DJ mix. À lire aussi Risque d'incendie : pas de feux d'artifice cet été à Saint-Georges-de-Didonne, mais un spectacle de drones