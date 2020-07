Où voir un feu d'artifice dans le Calvados ?

"Oooohhh la belle bleu, oooohhhh et là, la belle rouge" : il y a peu de chances que vous entendiez ce genre de réflexions ces 13 et 14 juillet, les yeux au ciel (avec la petite laine pour avoir chaud). Et pour cause : la plupart des feux d'artifice sont annulés dans la région. C'est le cas à Caen, par exemple, où le feu attire traditionnellement environ 20 000 personnes autour de l'hippodrome, bien au-delà des 5 000 autorisées aujourd'hui encore.

Aucun feu d'artifice dans l'Orne, deux seulement dans le Calvados

Dans l'Orne, c'est simple, le ciel ne s'illuminera pas pour la Fête Nationale : les feux d'artifices prévus, entre autres, à Mortagne au Perche, Alençon et Putanges le Lac sont annulés.

Du coup, même si celui de Caen est annulé tout comme ceux de Lisieux ou Falaise, il faudra se rendre dans le Calvados pour espérer assister à un spectacle pyrotechnique. Seules deux exceptions sont connues pour le moment :

La commune de Rots dans l'agglomération caennaise propose un feu d'artifice ce lundi soir . Il sera tiré à 23 heures au jardin des coteaux de la Mue, après un barbecue communal animé par une fanfare, sans oublier le traditionnel défilé aux lampions.

Sur la Côte de Nacre, seul Lion-sur-Mer prévoit un feu d'artifice pour la fête nationale, là aussi rendez-vous ce soir à 23 heures, sur la plage.

Dans la Manche, on relève également de nombreuses annulations sauf à Barneville Carteret, la commune devrait illuminer le ciel là aussi à 23 heures mais le 14 juillet. A chaque fois, bien sûr, les mesures de distanciation sociale devront être respectées, plus que lors du concert de The Avener en tout cas à Nice samedi.