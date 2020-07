Où voir un feu d'artifice du 14 juillet dans le Gard et en Lozère ?

Les traditionnels feux d'artifice du 14 juillet vont se faire rares cette année, à cause de la pandémie de covid-19. Où et comment les voir dans le Gard et en Lozère ?

Compte tenu du contexte sanitaire et réglementaire actuel directement lié à la pandémie de covid-19, et notamment de l'interdiction des rassemblements de plus de 5 000 personnes, il y a cette année en France très peu de feux d'artifice du 14 juillet maintenus malgré le déconfinement. La mairie de Paris par exemple a annoncé que la ville aurait bien son traditionnel feu d'artifice tiré depuis la tour Eiffel pour la fête nationale, mais sans public. A Nîmes, le spectacle pyrotechnique est annulé, seule la cérémonie militaire a bien lieu ce mardi à 14h30 sur le parvis des Arènes.

Dans le Gard, 2 communes maintiennent leur feu d'artifice : Saint-Gilles, ce lundi, et Bagnols-sur-Cèze le mardi. Ainsi à Saint-Gilles, le feu d’artifice sera tiré ce lundi à 22h15. Selon les préconisations de l’autorité préfectorale, une « fan-zone » a été délimitée pour permettre de limiter le nombre de spectateurs. La jauge maximale conseillée est d’un millier de personnes, sur le parking Rivet. La commune a monté un dossier auprès de la Préfecture avec un protocole sanitaire strict. "Le public sera accueilli sur un espace clos, comme une fan-zone", explique sur France Bleu Gard Lozère Benjamin Guidi, adjoint au maire délégué aux festivités. Cet espace pourra accueillir au maximum 1 000 personnes.(..) C'est un moment fort et symbolique dans l'année, il fallait retrouver ce dynamisme et ce lien social"

"A Saint-Gilles, le port du masque est fortement recommandé. Il y a une entrée et une sortie, avec du gel hydroalcoolique à disposition. une bande-son rappellera aussi le protocole sanitaire et les gestes barrières." Benjamin Guidi, , adjoint au maire délégué aux festivités à Saint-Gilles

A Bagnols, la Ville organise un grand feu d’artifice au Stade Saint-Éxupéry à partir de 22h30 ce mardi. Auparavant dans la journée un défilé est prévu à 11h en direction du monument aux morts place Urbain-Richard ainsi que du Square Joseph-Thome. Et à partir de 19h30, 3 Fanfares vont déambuler en centre-ville

En Lozère, le feu d'artifice est maintenu à Mende. Il a lieu ce mardi.