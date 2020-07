Où voir un feu d'artifice lundi soir en Ile-de-France ?

C'est une fête nationale quelque peu inhabituelle, comme tous les événements de cette année 2020, qui va avoir lieu lundi soir et mardi. De nombreuses communes d'Ile-de-France ont fait le choix d'annuler leurs festivités, de les restreindre ou de mettre en place des conditions strictes comme le port du masque obligatoire. Plusieurs villes organisent tout de même un feu d'artifice. En voici une liste non-exhaustive.

Plusieurs possibilités en Seine-Saint-Denis

La ville de Saint-Denis invite sa population à 19 heures au Parc de la Légion d'Honneur, un feu d'artifice y sera tiré à 23 heures. Il n'y aura pas de buvette et le port du masque sera obligatoire. Des feux d'artifices seront également tirés lundi soir à Neuilly-sur-Marne, La Courneuve, Aubervilliers, Noisy-le-Grand, Noisy-le-Sec, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. En plus d'un feu d'artifice, un bal sera également organisé à Epinay-sur-Seine, Montfermeil et Romainville.

Des feux d'artifices plus rares dans les autres départements

En dehors de la Seine-Saint-Denis, les possibilités sont plus minces. Des feux d'artifices seront tirés à Bois-le-Roi et Vaux-le-Vicomte, pour ce qui est de la Seine-et-Marne. Corbeil-Essonnes maintient également ses festivités tout comme Levallois-Perret et Nogent-sur-Marne.

Pas de bals des pompiers

Les traditionnels bals des pompiers sont, eux, tous annulés en raison du risque sanitaire.

Parmi les très nombreuses villes qui ont annulé leur feu d'artifice, on peut citer Asnieres, Boulogne-Billancourt, Malakoff, Saint-Germain-en-Laye, Poissy, Trappes, Meaux, Vitry-sur-Seine, Clichy-la-Garenne, Pontoise...