Oubliez les Alpes, skiez ligérien !

Les vacances de février c'est ce soir ! Et souvent elles riment avec ski et poudreuse... Et pour en profiter pas besoin de faire des centaines de kilomètres... La Loire a ses stations de ski... et c'est souvent beaucoup moins cher que dans les stations de haute montagne !

Le logement : 100 € d'économies.

D'abord penchons nous sur le prix d'un chalet au pied des pistes : pour un studio de quatre personnes, dans les grandes stations alpines comme Courchevel, il faut déjà compter en moyenne 50 à 60 € par nuitée. Ce qui porte à plus de 300 € de logement pour la semaine... Pour le même studio à Chalmazel, c'est 100 € de moins !

Le forfait : 40 € d'économies

Ensuite, il faut payer son forfait avant de monter sur les pistes. Avec un Pass Famille, à Courchevel, vous en aurez pour 238 € la semaine. Tandis qu'à Chalmazel, c'est plus de 40 euros de moins. "Il n'y a pas photo, confirme Alexandre, grand amateur de ski et habitué de la station de Chalmazel. Et ce n'est pas très grand, on peut laisser les enfants skier tout seul. On peut y aller sur un coup de tête, ce n'est pas loin, et pas cher !"

Il n'y a pas photo ! C'est moins cher, et ce n'est pas loin !

Le matériel : plus de 40 € économisés

"Nous louons casques, chaussures et skis pour 78 € la semaine pour un adulte. C'est au moins 20 € de moins qu'au pied des pistes, voire 40 par rapport aux grandes stations des Alpes, précise Jacques Soulas, gérant de l4atelier Sportif à Saint-Etienne depuis trente ans. Et puis au moins, on arrive sur les pistes déjà équipé, on ne perd pas de temps, cela fait économiser du forfait." Effectivement, pour la location du matériel de base dans de nombreuses stations de haute montagne, il faudra débourser au moins 120 €.

En louant avant le départ, vous pouvez économiser de l'argent et surtout votre forfait.

Et surtout, aller au ski dans la Loire, c'est aller près de chez vous : moins de frais de déplacement en tous genre, comme l'essence ou les péages, et pas les traditionnels bouchons de la route des vacances. Et là-haut, le sandwich coûte souvent moins cher qu'à l'Alpe d'Huez !