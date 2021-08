Les vacanciers sont toujours plus nombreux chaque année à être séduits par la Loire à Vélo. Un itinéraire cycliste adapté pour tous les niveaux, sur le parcours les courageux profitent des campings pour se reposer, comme à celui de la ville d'Oudon.

Oudon : La Loire à Vélo séduit de plus en plus les vacanciers

Ils viennent à peine d'arriver sur leur emplacement du camping d'Oudon, tous encore en cuissards, avec les casques sur la tête. Ce groupe de vacanciers vient de Blois, à vélo. Chaque jour, ces quatre couples et leurs enfants parcourent près de 50 kilomètres sur l'itinéraire de la Loire à Vélo.

Ce camping est la dernière étape pour ce groupe de vacanciers, après une semaine de balade. "On a eu une matinée de pluie, se souvient Sandrine. Dans un camping, une mauvaise surprise moustique quand on est arrivés, mais sinon tout était parfait." Les mains sur les hanches, elle explique que leur groupe a parcouru plus de 300 kilomètres en l'espace d'une semaine.

Débutants et confirmés

Ce ne sont pas tous des grands initiés de ce genre de vacances. Thierry rassure, il n'y a pas besoin d'un haut niveau sportif pour se laisser tenter par cette aventure. C'est aussi un choix écologique de s'orienter vers ce type de vacances. "C'est un peu la tendance actuelle, on pense tous la même chose par rapport à ce qui est en train de se passer, donc on essaie de limiter un peu au niveau des vacances", explique Thierry.

Avec tout un équipement dans leurs sacoches, il y aussi des cartes de la région avec les itinéraires cyclables, mais ce n'est pas le point fort du groupe. _"On prévoit 50 kilomètres par jour, après comme on regarde pas bien les cartes on dévie de temps en temps", p_récise Thierry en rigolant.

Le groupe s'est tourné vers ces vacances aussi pour des raisons "écologiques" © Radio France - Matthieu Bonhoure

Partir préparé

"On évite les sacs à dos parce que ça fait mal aux fesses avec le poids sur le dos toute la journée", indique Éric. Donc le matériel se trouve dans les sacoches, des équipements de pluie, des gourdes, des outils pour réparer les vélos en cas de petits problèmes. Il y a aussi de la crème solaire, très importante : "Louison est un peu bigoût sur les cuisses", raconte Éric en rigolant. Le jeune a oublié de mettre une protection pour le soleil, résultat, ces jambes sont rouges.