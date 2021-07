Oui, le Festival de Loire à Orléans aura bien lieu en septembre !

On fêtait ce week-end le centenaire de l'arrivée du canal d'Orléans au sein de la cité johannique : c'est en effet le 3 juillet 1921 qu'a été inauguré le tronçon du canal reliant Combleux à Orléans. La ville d'Orléans a profité symboliquement de cet anniversaire pour annoncer que le festival de Loire aurait bien lieu cette année, comme prévu : ce sera du 22 au 26 septembre, et ce sera la 10ème édition de ce grand rassemblement de la marine fluviale qui a lieu tous les 2 ans depuis 2003.

Modalités sanitaires encore à définir

Le contexte sanitaire laissait évidemment planer un doute sur le maintien de cet événement qui attire 700 000 personnes en 5 jours. Mais Jean-Pierre Gabelle, conseiller municipal délégué en charge du Festival de Loire, a obtenu le feu vert de la préfecture : "Les gros points d'interrogation ont été levés lors d'une réunion mardi dernier, affirme l'élu, nous avons la garantie de pouvoir organiser l'événement, sauf, bien entendu, si arrivait un variant qui remettrait tout en cause, mais nous avons des raisons d'être optimistes."

Pour autant, les modalités pratiques pour accueillir les visiteurs restent à définir : le passeport sanitaire sera-t-il obligatoire ? Le port du masque sera-t-il imposé partout même en extérieur ? "Pour l'instant, rien n'est tranché, ce sont des hypothèses, répond Jean-Pierre Gabelle, nous nous adapterons aux contraintes sanitaires, mais l'idée est bien de de ne pas passer à côté de cette 10ème édition, car un anniversaire, ça se fête !"

Tous les invités des précédentes éditions seront là

Et pour souffler ces 10 bougies, il y a déjà quelques idées : ainsi, les pays et les fleuves invités depuis 2007 seront de nouveau présents avec leurs bateaux (représentant le Danube, le Douro, le Tage, les canaux des Pays-Bas, la lagune de Venise, la Vistule, l'Ebre et la Tamise) ; le pont George V sera transformé le dimanche en banquet géant, avec tables et guinguette, pour offrir un autre point de vue sur le festival ; "le paquet" sera mis sur le grand spectacle pyro-musical du samedi soir. "Ce qui nous importe maintenant, c'est de boucler complètement la programmation, même si on en a bien sûr défini les grandes idées", résume Jean-Pierre Gabelle.

150 bateaux sont d'ores et déjà inscrits pour cette 10ème édition du Festival de Loire © Radio France - François Guéroult

Par ailleurs, le Festival de Loire sera placé sous le thème du développement durable, avec tri sélectif, prohibition le plus possible du plastique (adieu, la duck race !), récupération des huiles usées, espaces végétalisés, compensation carbone - alors que la plupart des bateaux seront une nouvelle fois acheminés par la route... Déjà 150 bateaux sont d'ailleurs inscrits, la ville en espère 200 au final. 700 mariniers, 400 artistes, 150 exposants sont annoncés. Le budget du festival de Loire reste inchangé, autour d'1,5 million d'euros.

A RETENIR PARMI LES GRANDS SPECTACLES EVENEMENTIELS