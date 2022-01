Ouistreham, le film : Elles ont joué leurs propres rôles aux côtés de Juliette Binoche

Le film Ouistreham sort ce mercredi sur les écrans. Tiré du livre de Florence Aubenas, il plonge dans le quotidien précaire des agents d'entretien. Aux côtés de Juliette Binoche, le réalisateur Emmanuel Carrère a choisi de faire jouer des comédiens non professionnels. Rencontre.

L'équipe du film Ouistreham composée de comédiennes non professionnelles qui ont joué aux côtés de Juliette Binoche.

Présenté à Cannes en 2021, le film "Ouistreham" d'Emmanuel Carrère a vu sa sortie retardée en raison de la crise sanitaire. C'est finalement ce mercredi 12 janvier 2022 qu'il sort en salles. Tiré du livre de Florence Aubenas, "le quai de Ouistreham" paru en 2010, il raconte la galère des travailleurs précaires. La journaliste était venue pendant plusieurs mois dans la région caennaise et s'était immergée sous une fausse identité dans leur quotidien. Le rôle de Florence Aubenas est incarné par Juliette Binoche. Mais à part elle, ce sont des acteurs et actrices non professionnels qui jouent dans le film.

Rencontre avec l'équipe du film Ouistreham composée de comédiens et comédiennes non professionnels Copier

Hélène, Evelyne, Patricia, Léa, Didier... il et elles étaient tous agents d'entretien quand le film a été tourné. Emilie Madeleine joue d'ailleurs son propre rôle dans l'équipe de nettoyage des ferries. "J'ai travaillé avec Florence Aubenas, raconte-t-elle, mais il y a un tel "turn over" à bord que pour moi elle était une collègue comme une autre. Elle a donc vécu cette cadence infernale, trois minutes chrono pour faire une cabine, et aussi la saleté des gens.. il faut bien le dire, c'est un métier très dur".

Hélène Lambert elle était agent d'entretien dans une école à l'époque. Elle a été "castée" pour le film à l'agence d'intérim. Dans le film, elle devient amie avec Mariane Winckler, jouée par Juliette Binoche. "C'est vraiment quelqu'un de très bienveillant qui s'est mis à notre niveau, alors qu'elle a fait plusieurs films, qu'elle est quand même une star.." Dans la vie, elles continuent d'ailleurs de se donner des nouvelles.

"Cannes, c'était in-cro-yable !" raconte Evelyne

Et toute la petite bande est restée en contact à Caen et se voit régulièrement. Il faut dire qu'ils ont quand même monté les marches ensemble à Cannes, lors de la présentation du film en ouverture de la quinzaine des réalisateurs. Et ça Evelyne Porée, qui joue le rôle de la cheffe d'équipe sur le ferry, n'est pas près de l'oublier. "C'était incroyable, il n'y a pas d'autre mot, in-cro-yable ! Même s'il faisait un peu trop chaud pour moi, plaisante-t-elle, on a eu la chance de vivre ça !"

Evelyne et tous les autres qui espèrent que le regard sur ceux qu'on appellent les "invisibles" changera enfin avec le film.

Evelyne Porée a travaillé avec Florence Aubenas, dans le film elle joue la cheffe d'équipe dur le ferry. Copier

Et notez que si le film s'appelle "Ouistreham", il n'a pas pu être tourné dans le port calvadosien. La Britanny ferries et la ville n'ont pas voulu. Les scènes portuaires ont donc été tournées à Cherbourg et à Rotterdam. "C'est un refus que je regrette, indique Emmanuel Carrère, le réalisateur. Ca ne nuit pas au film, mais c'est dommage".

Retrouvez toute l'interview qu'Emmanuel Carrère a accordé à France Bleu Normandie lors de sa venue à Caen pour la projection du film en avant première le 10 octobre 2021.

"Si ce film peut servir à rendre visibles ceux qu'on appelle les invisibles..." Emmanuel Carrère Copier