Oursons, addax et louveteaux se déconfinent au Safari Parc de Peaugres en Ardèche

Sur le circuit voiture, le protocole sanitaire lié au coronavirus est plus facile à mettre en oeuvre que dans le reste du parc. Les visiteurs n'ont le droit de descendre de voiture qu'au début du parcours, aux toilettes réaménagées pour la distanciation physique : marquages au sol, sens unique de circulation, gel hydroalcoolique. Le port du masque est recommandé. Ensuite, chaque famille est confinée derrière les vitres de sa voiture.

Toilettes réaménagées pour assurer le protocole sanitaire au Safari Parc de Peaugres (Ardèche) © Radio France - Nathalie Rodrigues

Les petits nouveaux du parc

Des animaux sont nés peu de temps avant ou pendant le confinement : 5 oursons, 4 louveteaux blancs (une première au parc), 2 zèbres, un addax (une sorte d'antilope). On retrouve aussi Malabar et Basile, deux jeunes frères rhinocéros.

Rhinocéros au Safari Parc de Peaugres (Ardèche) © Radio France - Nathalie Rodrigues

Jeune addax au Safari Parc de Peaugres (Ardèche) © Radio France - Nathalie Rodrigues

Presque personne n'a encore vu ces jeunes nouveaux et ils découvrent aussi les voitures : "ils ont vu les voitures des soigneurs simplement" souligne Christelle Vitaud, la directrice du Safari Parc, "mais en général, ça ne les perturbe pas. Ils ont de l'espace. Si ils sont surpris au départ, ils peuvent s'éloigner, et puis ils se rapprochent parce qu'ils sont curieux, comme tous les jeunes!"

Zèbres au Safari Parc de Peaugres (Ardèche) © Radio France - Nathalie Rodrigues

Une urgence économique à rouvrir

Le Safari Parc de Peaugres ferme l'hiver et assume ses charges avec la trésorerie accumulée pendant l'été. Mais le confinement est intervenu quelques jours à peine après la réouverture du parc : "on s'est retrouvé avec un niveau de trésorerie qui est celui de fin d'hiver et des charges que l'on ne pouvait pas supprimer. J'ai dû garder la moitié du personnel : impossible de mettre les soigneurs, les vétérinaires au chômage partiel, il ne fallait pas que les animaux pâtissent de la situation. On n'a pas changé non plus leur régime alimentaire. Un guépard, c'est 8 euros par jour au moins et on en a 21, ça va vite."

Le Département a différé le loyer et le Safari Parc a contracté un prêt garanti par l'Etat. Mais il y a donc une certaine urgence à rouvrir. Même si l'entrée n'est pas au tarif habituel de 24 euros. Comme seul le circuit voiture est rouvert, l'entrée est à 9 euros, tarif unique. Il faut impérativement réserver pour se voir attribuer un créneau horaire. Plus de 300 visiteurs ont déjà réservé pour jeudi. Les visiteurs peuvent acheter des billets "avant-première" à 24 euros pour faire le parc voiture maintenant et la totalité du site plus tard, ce qui permet au Safari de retrouver un peu de trésorerie.

Circuit voiture rouvert au Safari Parc de Peaugres (Ardèche) © Radio France - Nathalie Rodrigues

La direction espère rouvrir l'autre partie du site début juin. Elle est en train de faire toutes les démarches et d'établir le protocole sanitaire pour essayer d'avoir le feu vert de la préfecture.