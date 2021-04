Outre-Forêt: un chemin des cimes pour marcher à hauteur des arbres

Le chemin des cimes, installé sur les hauteurs de Drachenbronn sur le site d'une ancienne base militaire, est fait de planches de bois qui permettent de se promener, de manière très stable, à hauteur de la cime des arbres. Ce chemin d'un kilomètre est complété d'une tour panoramique de 29 mètres de hauteur. On peut y admirer les rondeurs du massif des Vosges du Nord et, par beau temps, la flèche de la cathédrale de Strasbourg. Pour regagner le plancher des vaches, il est possible de s'engouffrer dans un toboggan de 70 mètres de long.

La tour panoramique et son toboggan - EAK France

La société allemande EAK, qui a construit et exploitera ce chemin des cimes a investi 5,5 millions d'euros dans ce projet. Un magasin de produits locaux et un restaurant complèteront la structure. Pour y accéder, à partir d'un parking aménagé à Drachenbronn, les visiteurs auront le choix: une petite heure de marche sur un sentier balisé, ou un petit train, le trajet est compris dans le prix du billet d'entrée. Les tarifs sont fixés à 15 euros par adulte et 35 euros pour une famille de deux adultes avec enfants. Le chemin des cimes doit accueillir ses premiers visiteurs d'ici la fin du mois de mai 2021. EAK France va embaucher 25 personnes en CDI et quelques travailleurs saisonniers.