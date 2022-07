Outreau : A 69 ans, Michel boucle son Tour de France à vélo de 5.000 km!

Michel, 69 ans, arrive tout sourire à Calais ce mardi en début d'après-midi.

Sur son vélo, le visage à peine marqué, grand sourire aux lèvres, le cycliste licencié à l'ASPTT Outreau met les derniers coups de pédale pour boucler son incroyable défi : faire le Tour de France, SON Tour de France, bouclé en un peu moins de deux mois, au bout d'environ 5.000 km.

A l'arrivée, avenue Winston Churchill, à Calais, ils sont plusieurs dizaines à accueillir Michel : membres de la famille, amis, collègues de l'ASPTT Boulogne-sur-Mer où le vétéran est licencié.

Tout le monde est venu voir le phénomène, et quand il arrive enfin peu après 14h, c'est une explosion de sifflets, de cris, et d'applaudissements : "Allez Mimi, viens! Viens mon camarade, viens! T'es arrivé!", lui glisse un copain, la voix tremblotante, une bonne tape sur l'épaule en bonus.

Les embrassades se succèdent, Michel, à peine fatigué comme il le dit lui-même, a le visage radieux mais assure, tout sourire :

Il y a rien d'exceptionnel franchement, on a la santé on profite, voilà c'est tout! J'ai mal aux cuisses mais c'est normal quand on fait du vélo!