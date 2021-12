Ouverture anticipée de plusieurs stations de ski en Pays de Savoie

Avec jusqu'à un mètre de neige tombé ces derniers jours en Pays de Savoie, plusieurs stations ont décidé d'ouvrir de manière anticipée, dès ce samedi 4 décembre. On trouve notamment la petite station du Granier, mais aussi la Clusaz, Châtel, les Gêts, le Grand Bornand ou encore le Semnoz.

Dans la petite station savoyarde du Granier, cela faisait longtemps que le domaine n'avait pas ouvert aussi tôt dans la saison. "On n'ouvre quasiment jamais en décembre, c'est plutôt janvier, voire parfois quelques semaines seulement en février. On est un petit domaine familial avec deux pistes vertes, une bleue et une rouge, géré essentiellement par des bénévoles", explique Violaine Rey, de l'association "les skieurs du Granier" qui gère la station.

A Châtel, la troisième station de Haute-Savoie, on a aussi décidé d'ouvrir une partie du domaine dès ce week-end. "On ne pouvait pas résister à l'appel de cette bonne couche de neige fraîche", explique Bernard Hugon, directeur général de la Saem Sports Tourisme de Châtel.

La station village a prévu d'ouvrir les télésièges de Pierre-Longue, Rochassons, la Chaux des Rosées, Cornebois, le téléski du Queyset et le tapis débutant. Châtel enregistre plus de 800.000 journées skieurs sur la saison.

Le domaine nordique de Savoie Grand Revard ouvre le 1er décembre

Le domaine nordique de Savoie Grand Revard sera aussi partiellement ouvert dès mercredi 1er décembre sur les trois portes que sont : la Féclaz, le Revard, et Saint-François-de-Sales.

