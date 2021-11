Ouverture anticipée pour Gourette et la Pierre Saint-Martin dès ce week-end

Les béarnais pourront skier avant l'heure. Les stations de Gourette et de la Pierre Saint-Martin ont décidé d'ouvrir dès ce samedi 4 décembre pour quelques journées de ski en avant première. Après 20 mois sans ski et sans remontées mécaniques en raison de la crise sanitaire, la neige qui est tombée en quantité ces derniers jours permet cette ouverture anticipée jusqu'au 8 décembre. Les conditions d'enneigements sont tout à fait exceptionnelles selon Olivier Grosclaude, le directeur de l'EPSA: "Elle est là, il faut en profiter" dit-il.

Retrouver les joies de la glisse

Les hauteurs mesurées laissent augurer en effet d'un très bon début de saison. "Il y a 1 mètre 30 de neige en bas des pistes à la Pierre Saint Martin, 1 mètre à Gourette et plus de 2 mètres au sommet," explique le patron de l'Etablissement Public des Stations d'Altitude. Ses équipes travaillent depuis lundi à la sécurisation des domaines pour purger le risque d'avalanche. "Nous pourrons accueillir nos clients dans les _meilleures conditions_" promet-il, même s'il manque encore quelques saisonniers. "On est ric-rac sur les personnels. Nous ne pourrons ouvrir qu'un restaurant sur deux. Par contre, sur les remontées mécaniques on a juste le personnel qu'il faut." Les deux stations béarnaises reprendront ensuite leur activité à partir du 17 décembre en continue. Pour skier, rappelons, qu'il faudra le pass sanitaire. Le port du masque est lui obligatoire dans les file d'attentes et sur les remontées mécaniques