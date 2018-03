Le Havre, France

Ouverture ce samedi pour LH Aventures Parc en plein coeur de la forêt de Montgeon au Havre. 3 parcours d'aventures, un filet de jeu géant dans les arbres pour les plus petits et des tyroliennes au dessus du lac, de quoi ravir les familles !

Un projet de réaménagement de la forêt de Montgeon

Ce parc de sport-loisir accrobranche s'inscrit dans un projet plus global de la municipalité havraise, qui souhaite réaménager la forêt de Montgeon. Pas très fréquentée et pourtant bel atout de la ville, la forêt est accessible en tramway, dispose d'un lac et de 270 hectares de verdure.

Cette forêt c’est le poumon de toute l’agglomération et nous souhaitons rendre ce site plus accessible et plus attractif pour tous les habitants-Sébastien Tasserie, adjoint au maire chargé des sports et de la jeunesse

Pour redonner vie à cette forêt, 2 millions € sont investis entre cette année et 2020.