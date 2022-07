Ouverture de l'exposition immersive Van Gogh à Toulouse, 800 visiteurs le premier jour

Comme annoncé, l’exposition Van Gogh, "l'expérience immersive", a ouvert ce mercredi à Toulouse, quai Saint-Pierre à l'Espace EDF Bazacle, jusqu'en octobre pour le moment. Avec un certain succès. Pour ce premier jour, plus de 800 personnes sont déjà venues tester cette expérience artistique sur le génie néerlandais de la peinture du 19ème siècle.

La première partie de l'exposition retrace les grandes dates de la vie de l'artiste. © Radio France - Alexandre Vau

Une exposition, deux temps fort

Dans une grande salle immersive, vous êtes installés dans des transats. Sont alors projetées sur les murs plus de 300 oeuvres de Vincent Van Gogh (croquis, dessins et peintures). Une véritable expérience visuelle et sonore puisque des narrateurs retracent en même temps la vie de l'artiste et ses inspirations.

L'autre temps fort de l'exposition, c'est la salle suivante ou vous mettez un casque de réalité virtuelle qui vous emmène dans le monde en relief, sonorisé, et à 360 degrés de Van Gogh. Vous êtes assis sur un tabouret pour pouvoir tourner sur vous même et regarder ou vous voulez avec votre casque.

Pendant onze minutes, vous voyez à travers les yeux de Vincent Van Gogh. © Radio France - Alexandre Vau

Des visiteurs conquis dans l'ensemble

La balade immersive dure environ une heure. A la sortie, la majorité des visiteurs rencontrés sont satisfaits. "Déjà on fait le tour de la vie de Van Gogh", relève cet amateur d'art venu avec sa petite-fille étudiante en art. Pour elle, ce type d'expo est bien car cela "permet de concerner les plus jeunes".

Un atelier vous propose de reprendre les œuvres de l'artiste et de les projeter sur écran géant. © Radio France - Alexandre Vau

Mais le clou du spectacle est bien "la salle immersion", note un 2e visiteur. "C'est un peu subjuguant même. Car les tableau bougent et se reconstruisent." Seule déception pour ce couple, "la partie avec le casque de réalité virtuelle est payante une 2e fois. C'est un peu une culture à deux vitesses."

Comptez 15 euros par adulte, 10 euros par enfant. Plus 4 euros pour la salle avec le casque de réalité virtuelle. Les réservations sont complètes jusqu'à mi-août. Mais des créneaux peuvent se libérer sur le site de l'exposition. Ouverture du lundi au mercredi 10h-20h, les jeudi vendredi samedi 10h-23h, le dimanche 10h-21h, et fermé le mardi.