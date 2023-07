Ouverture de la billetterie à 100 jours des Fêtes maritimes de Brest

Les organisateurs ont donné ce mercredi le top départ des Fêtes maritimes de Brest 2024, qui se dérouleront du 12 au 17 juillet. À 100 jours de ce rendez-vous incontournable du monde maritime, la billetterie est ouverte , a annoncé François Cuillandre, président de Brest Métropole et de Brest événements nautiques, l'organisateur. Une annonce faite avec une certaine émotion, puisque cela faisait huit ans que les Brestois n'avaient pas accueilli leurs Fêtes. Organisée tous les quatre ans, l'édition 2020 avait dû être annulée à cause du Covid .

ⓘ Publicité

Jeux olympiques

Mais cette fois, c'est la bonne. Toutes les conditions sont réunies pour que la 8e édition des Fêtes maritimes se passe bien. Même si tous les yeux seront aussi tournés vers les Jeux olympiques de Paris, qui se déroulent du 26 juillet au 11 août. "Rien n'empêche de vivre les Fêtes maritimes et de suivre ensuite les Jeux olympiques", estime François Cuillandre. Et question sécurité, "tout est clair, tout est réglé", poursuit le président de Brest Métropole. "De plus, à la différence des autres grands événements, les Fêtes maritimes de Brest se déroulent dans un lieu fermé, donc sécurisé."

On ne sait pas encore grand-chose du programme des festivités, mais l'affiche a été dévoilée ce mercredi.