Ouverture de la billetterie d'Aluna Festival... en attendant les têtes d'affiche

La billetterie de l'édition 2023 d'Aluna Festival est ouverte. Il s'agit d'une vente de places à l'aveugle, puisque les artistes ne sont pas encore connus. "On vend ces billets à un prix légèrement réduit" commente le président du festival Jean Boucher, "c'est 136 euros. La prochaine fois ce sera 141 euros." Il ajoute que 650 places ont été vendues dès les premières 24 heures, "on en fait bénéficier nos fidèles".

Le festival ardéchois aura lieu les 29, 30 juin et 1er juillet prochains à Ruoms. "On refait trois jours seulement. L'an dernier, le quatrième jour seul, avec Stromae, avait été plutôt un échec" admet Jean Boucher. L'an passé, Aluna Festival n'a attiré que 60 000 spectateurs. L'objectif est de récupérer les pertes financières de 2022 qui s'élevaient à 300 000 euros. "On fait un budget équilibrés à 45 000 billets vendus. Ce qu'on vendra en plus permettra de repomper la dette de l'an dernier" explique-t-il.