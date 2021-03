Ouverture de la pêche à la truite : "c'est le plaisir de se retrouver au bord de l'eau, entre amis"

Les pêcheurs se sont donnés rendez-vous ce samedi sur le hameau de Transières à Charleval (Eure) pour l'ouverture de la pêche à la truite malgré la pluie et le froid. Elle marque le début de la saison de pêche.

A Charleval (Eure), près de l'Andelle, la rivière située au niveau du hameau de Transières, quelques pêcheurs se retrouvent pour lancer officiellement le début de la saison de la pêche à la truite. Elle marque également le début de la saison de pêche. Bottes, cannes à pêche sorties du garage, sous le froid et le vent, les pêcheurs de l'association La Mouche Charlevalaise sont équipés.

"Prendre un peu de poissons"

"À mon avis les truites là elles ont descendu le courant, il faut attendre qu'il fasse un peu plus beau", analyse le jeune Théo 16 ans qui lance sa saison de pêche. "J'ai commencé à pêcher il y a dix ans déjà et j'adore ça. C'est le petit toc toc au bout de la canne, c'est là qu'il y a du combat, pêcher la truite et la voir repartir dans son élément naturel, c'est bien", ajoute le jeune homme.

Il est venu avec son cousin, Tom, 14 ans. "C'est du plaisir et de la détente", souligne l'adolescent. "L'année dernière ça avait super bien mordu, des matinées je pouvais faire sept, huit prises", se remémore Théo qui espère que cette saison sera prolifique.

"C'est la relève, c'est eux qui prendront nos places dans quelques temps", s'exclame au loin Jean-Claude Rossignol, le président de l'association la Mouche Charlevalaise. "Début mars, la saison est lancée, c'est un rendez-vous obligatoire presque, incontournable et qu'on attend avec impatience tout l'hiver", sourit celui qui vient de retrouver ses amis, dont Dominique. "Normalement, il ne faut pas faire de bruit quand on pêche", sourit ce dernier.

Ces amateurs de pêche sont en réalité très rodés. "Ici c'est plutôt la pêche au toc, c'est-à-dire la pêche avec des appâts naturels ou des appâts artificiels tels que la cuillère, le vairon. Le vairon c'est un petit poisson qui vit dans l'Andelle et on s'en sert comme appât pour attraper la truite (...) c'est un plaisir de se retrouver au bord de l'eau, prendre quelques poissons", explique Jean-Claude Rossignol.