Ouverture de la pêche à la truite, "un vrai plaisir" pour les passionnés de Loire-Atlantique

C'est un moment particulier, une date toujours cochée dans le calendrier par Michel, un amoureux de pêche. Cette date, c'est le deuxième samedi du mois de mars. Chaque année, elle correspond à l'ouverture de la saison de la pêche à la truite. Elle a donc commencé ce samedi 12 mars 2022 partout en France. "On retrouve des pêcheurs que l'on avait pas vus depuis l'année dernière", souligne Michel, qui renouvelle sa carte de pêche depuis plus de trente ans maintenant.

Pas plus de six truites par jour

Il faut dire que la truite est un poisson d'eau douce particulièrement apprécié par les pêcheurs. Et même s'il n'est pas très répandu dans les cours d'eaux de Loire-Atlantique, de nombreux lâchers sont organisés dans des étangs. À Monnières par exemple, près de Clisson (Loire-Atlantique), près de 60 kg de truites ont été déversés dans un étang par l'association Brême Clissonnaise. Tous ses adhérents, plus de 800, peuvent donc désormais venir pêcher la truite au bord de l'eau.

Il y a cependant des règles à respecter. Interdit de ramener avec soi plus de six truites par jour. Le tout pour permettre à chacun de profiter au maximum de la pêche à la truite. La saison dure en effet près de six mois, jusqu'à la mi-septembre, et aucun autre lâcher ne sera effectué. Il faut donc protéger la ressource. "La truite, c'est un poisson très agréable à pêcher", assure Nicolas. "Il est vif et assez remuant. J'aimerais bien le pêcher aussi longtemps que possible cette année".

Près de 32.000 pêcheurs en Loire-Atlantique

Partout en Loire-Atlantique, d'autres associations de pêcheurs ont profité de l'ouverture de la saison pour lâcher des truites dans les étangs. L'année dernière, en 2020, on comptait près de 32.000 cartes de pêche dans tout le département.