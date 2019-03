Ouverture de la pêche en Mayenne : les pêcheurs de moins en moins nombreux

Mayenne, France

La saison de la pêche à la truite démarre ce samedi 9 septembre en Mayenne. Des milliers de passionnés vont pouvoir déplier leurs cannes le long des rivières ou autour des plans d'eau.

Cette année, ils seront peut-être un peu moins nombreux, en 2018 la fédération départementale de la pêche a vendu 11 200 cartes contre 12 600 l'année précédente. Cela représente la perte d'un millier d'adhérents "on a une érosion des effectifs" confirme Eric Pelé, chargé de développement à la fédération.

Selon lui, "les raisons de cette baisse sont multiples, on a bien évidemment un vieillissement de la population, c'est un loisir très pratiqué par les anciens mais depuis quelques années la transmission se fait de moins en moins."

Autre explication pour expliquer cette baisse d'adhérents, "la rivière la Mayenne a été baissée pendant trois mois, ça s'est ressentie directement sur la vente des cartes" ajoute Eric Pelé.

Pour satisfaire les pêcheurs en Mayenne et en attirer de nouveaux, la fédération départementale de la pêche va réaliser plusieurs opérations courant 2019, "on va forcer un peu sur le déversement de truites arc-en-ciel sur toute la période du printemps. On va avoir quatre plans d'eau ( Ernée, Saint-Germain-le-Guillaume, Bais et Voutré) qui vont tourner sur un principe est-ouest et une semaine sur deux chacun. Cela va représenter trente-deux déversements entre mars et juin. "