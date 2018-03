Le Bourget-du-Lac, France

Le grand jour des pêcheurs à la truite a mordu à l'hameçon. Ce samedi, un million et demi de pratiquants en France vont pouvoir taquiner la truite jusqu'au 16 septembre.

L'art de la pêche à la mouche se transmet dans cette petite famille de Bourget-du-Lac, près de Chambéry. Greg - 36 ans - et ses deux fils Titouan - 11 ans - et Thibaut - 8 ans - pratiquent l'art exigent de la pêche à la mouche.

Vous ne trouverez pas ça dans le commerce ! © Radio France - Christophe Van Veen

L'adrénaline monte

Avant même le grand jour, notre trio est allé en repérage sur les lieux de pêche. D'après Grégory, à cause des températures froides, le poisson est au fond, caché, et la pêche 2018 s'annonce très technique.

Ce samedi, à 7 h 30, "l'adrénaline va monter près de l'eau", ça ne s'explique pas. La session va durer une heure et demi. Pas plus, car il s'agit de ne pas saturer les jeunes troupes qui doivent être extrêmement concentrées au fil des lancers.

Tout l'hiver, ils ont préparé les mouches, chacun oeuvre sur son petit établi confectionné par papa. Près de 400 leurres sont sur les startings-blocks.

Une mouche maison © Radio France - Christophe Van Veen

Ici, chez nos trois pêcheurs, c'est le "no kill" , on relâche les poissons sans les abîmer. Greg insiste car il y a trop de mauvais pêcheurs qui ne respectent pas les règlements et encore moins les poissons. Respecter le poisson est essentiel.

L'art de la délicatesse

Greg, charpentier de métier, ancien rugbyman plutôt sanguin, est canalisé par la pêche où s'évapore toutes les tensions de la semaine.

Cette technique de pêche et la fabrication des leurres induisent une extrême concentration qui adoucit les tempéraments les plus volcaniques.

Greg a flashé un beau jour sur un pêcheur à la mouche, une chorégraphie délicate où l'on voit le fil de soie onduler et la mouche se poser à flanc d'eau, en osmose totale avec la nature. Il a converti ses deux fils, qui sont ravis de partager cette passion avec papa, "d'autant plus qu'il n'y a plus de PS4 à la maison et que c'est mieux de sortir" nous confie l'aîné qui adore ce moment où ça mord.

Greg, originaire de l'Ain, qui a appris au même âge aux côtés de son père, très encouragé par son épouse Audrey, est fier de transmettre cet art de vivre à ces deux fistons, qui vont bien sûr à l'école de pêche du secteur.

