Mont-de-Marsan

Il y a jolie affiche en effet avec d’abord l’élevage de Francisco Galache , des toros de la région de Salamanque à l’origine brillante pour les aficionados, Encinas- Vega Villar. C’est un beau défi pour les trois jeunes toreros. Manuel Diosleguarde est bien connu. L’éléve de l’école taurine de Salamanque qui porte le nom de son village natal a remporté la saison dernière plusieurs concours d’aspirants notamment Ciudad Rodrigo, la référence, et celui de Bougue également. Vainqueur des concours de novilladas sans picador à Bayonne, Mont de Marsan ou Vic il est l’un des novilleros les plus en vue pour la saison qui débute. A ses cotés Dorian Canton, le béarno-bigourdan, élève du matador Richard Millian, effectue son dernier paseo sans cheval. Il passera dans la catégorie supérieure lors de Pâque à Mugron. Canton en remarquable progression a fait grosse impression lors de la saison 2017. Dernier torero, Juan Jose Villa ,« Villita ». Pas encore 18 ans, originaire de Tolède, fils de banderillero, il s’est vraiment révélé en toute fin d’année dernière, il est élève de la prestigieuse école taurine de Madrid et il a triomphé dans la capitale en toute fin de temporada.

Cette ouverture de saison taurine c’est aussi l’occasion de cerner les points forts attendus de la temporada dans le sud-ouest.

Bien sûr il y aura Vic Fezensac d’abord avec notamment une très attendue corrida concours et en clôture une course de Pedraza de Yeltes avec Curro Diaz, Daniel Luque et Emilio de Justo, cartel très pertinent. Ensuite, bien sûr, Mont de Marsan où El juli, qui a débuté dans l’arène préfectorale, devrait célébrer ses vingt ans d’alternative. On parle d’un doublement possible du castillan pour la célébration. Le Plumaçon qui accueillera Juan Bautista, Manzanares, Ponce, Talavante et Thomas Dufau le local de service, ente autres, devrait proposer une corrida de Dolores Aguirre. Dax a fait fort en organisant le 14 aout le solo de Juan Bautitsa. L’arlésien, matador majeur de la saison dernière, va s’enfermer avec six toros de trois élevages différents. On parle de Victorino ou Adolfo Martin, de Pedraza de Yeltes, d’Alcurrucen. Aire rendra hommage en juin à Ivàn Fandiño tué dans cette arène au début de l’été dernier. La temporada attend les grands triomphateurs de 2017 : Juan Bautista évidemment, mais aussi Emilio de Justo, Paco Ureña , Daniel Luque, Rafaelillo. On est certain de voir dans la région à plusieurs reprises Curro Diaz et on attend aussi les prestations de Gines Marin, Castella et aussi de Cayetano Ordoñez. Question toros Pedraza à Vic et Dax, Victorino possible à Mont de Marsan et assurés à Dax.