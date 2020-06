Après plus de trois mois de fermeture à cause du Covid-19, les cinémas sont autorisées à ouvrir dès ce lundi, à la condition d'observer un strict protocole sanitaire. Une date insatisfaisante pour les gérants de salles obscures : beaucoup dans le Vaucluse choisissent de garder portes closes.

Ouverture des cinémas : dans le Vaucluse, les salles préfèrent attendre quelques jours de plus

Sur la place de l'Horloge, au cœur d'Avignon (Vaucluse), le cinéma Vox s'agite : après trois mois de fermeture en raison de la pandémie de Covid-19, les salles sont finalement autorisées à l'ouverture, ce lundi 22 juin. L'équipe est en ébullition : achat de snacks, et examen du matériel, blocage d'un strapontin sur deux... rien n'est laissé au hasard. Pourtant, le cinéma restera fermé ce lundi : les gérants de la salle jugent la date proposée par le gouvernement inappropriée.

"Déjà, on parle de cinéma. Traditionnellement, nos semaines commencent mercredi" sourit Sherazed, membre de l'équipe du Vox. "Et ça nous semble prématuré. Nous avions pensé à une ouverture en juillet, on doit préparer les salles à nos propres frais." Le Vox, comme beaucoup de cinémas en Vaucluse, a décidé d'attendre le 24 juin pour accueillir les cinéphiles.

Pas de films forts...

Pour Michel Coulomb, gérant du Ciné Forum d'Orange, il est inutile d'ouvrir avant au moins la mi-juillet. Le problème s'étend au choix des films : en ce début d'été, la programmation n'est pas assez attrayante pour attirer une masse de clients. "L'été, les entrées se font principalement en sortie de blockbusters américains, qui n'arriveront pas avant quelques semaines."

... et un temps à sortir

Autre paramètre : la douceur du temps. Dans la ville d'Avignon, le mercure dépassera les 30 degrés jusque samedi prochain. Pas un temps à s'enfermer, pour Marie, pourtant très cinéphile. "J'ai peur de ne pas me sentir très à l'aise, enfermée pendant plusieurs heures avec ce risque de coronavirus. Il fait très beau, je préfère privilégier le plein air pour l'instant !"

Autant de signes qui ne laissent pas présager une foule dans les cinémas ce lundi.