Ouverture des cinémas repoussée au 7 janvier : une "injustice" pour le directeur du Sénéchal à Guéret

Après une courte nuit, très ému, Christophe Bréchard lâche le mot, au micro de France Bleu Creuse : injustice. Peu après, un autre tombe : mépris. Le directeur du cinéma Le Sénéchal a encore du mal à digérer l'annonce du Premier ministre, jeudi 10 décembre : la culture devra patienter au moins trois semaines de plus. Cinémas, théâtres et salles de spectacle ne rouvriront pas avant le 7 janvier, au moins.

"On est passés de la sagesse à la colère, car on a besoin de cohérence. On ne retrouve pas cette cohérence dans les annonces du Premier ministre. Quand on voit les flux de personnes dans les galeries commerçantes, les transports, on ressent une forme d'injustice." Rappelant que la culture pèse plus que l'industrie automobile en France, Christophe Bréchard dénonce : "Il y a une forme de dénigrement. On livre la culture à Netflix, aux GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft)."

Rouvrir en janvier : "ça n'a pas de sens"

Le Sénéchal avait tout préparé pour la réouverture le 15 décembre. "On était les bons élèves en termes de protocole sanitaire", soupire Christophe Bréchard. Les fêtes de fin d'années sont cruciales pour ce cinéma indépendant qui réalise habituellement 20 % de son chiffre d'affaires à Noël.

En revanche, le mois de janvier est creux, comme juin et septembre. "La colère vient aussi du fait que nos gouvernants ne tiennent pas compte des spécificités de chaque milieu."

L'avenir du Sénéchal n'est pas menacé

Le Sénéchal n'a enregistré que 32.000 entrées en 2020, quatre fois moins qu'en 2019. Heureusement, grâce à "l'arsenal d'aides" de la ville de Guéret, la région Nouvelle-Aquitaine, du CNC et grâce au chômage partiel, le cinéma guérétois ne finit pas l'année dans le rouge. En revanche, Christophe Bréchard a de grosses inquiétudes sur 2021 : "Cet arsenal n'existera pas, sauf peut-être le chômage partiel, et la reprise d'activités ne viendra pas comme ça."

Cependant, grâce à "une santé financière correcte", Le Sénéchal devrait s'en sortir. "J'ai plus d'inquiétudes pour mes confrères qui ont des salles indépendantes à Paris, où il y a beaucoup plus de concurrence. Cette crise va sûrement déformer notre exception culturelle française de 2000 salles réparties en France."

"Passeur d'images", Christophe Bréchard n'a désormais plus pour priorité de passer des films. "Ma priorité, c'est de garder mes cinq salariés." Aucun licenciement n'est envisagé.