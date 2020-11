Ouverture des stations de ski : la Bresse-Honeck est prête !

Pourra t-on skier dans les Vosges cette année ? Les professionnels de la montagne ont rendez-vous, en visio conférence, avec le Premier ministre, ce lundi. Des arbitrages très attendus par Jean-Yves Remy, le propriétaire du domaine skiable de la Brasse-Honeck et de la Schlucht. Pour l'instant, il prépare la saison "comme d'habitude".

"La montagne s'est structurée, nous avons un protocole réfléchi et adapté à chaque métier", explique le PDG du groupe Labellemontagne. Ainsi en cas de réouverture, le masque sera obligatoire dans les remontées mécaniques et les files d'attentes, "pas forcément quand on skie", précise le gérant qui a déjà bouclé ses recrutements pour la saison. "Les collaborateurs sont sous contrat et prêts à prendre le travail dans les conditions habituelles", précise Jean-Yves Remy.

Incertitude

Comme tous les gérants de stations de ski, Jean-Yves Remy a l'habitude de ne pas tout maitriser. Il y a bien sûr la question de l'enneigement qui se pose de façon de plus en plus accrue chaque année. "On gère les aléas climatiques depuis 2 générations à la Bresse, nous arrivons à nous développer, nous avons encore fait des investissements cette année", analyse t-il, déplorant le stress supplémentaire crée par la pandémie.

Idéalement, le patron du domaine de la Bresse espère ouvrir pour les vacances de Noël. Plus tôt même si les conditions météo le permettent.