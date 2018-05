Boulogne-sur-Mer, France

Nausicaá présente son extension au public, à partir de ce samedi. Le Centre national de mer double sa superficie d'exposition et devient le plus grand bassin de poissons d'Europe, le 4ème au niveau mondial. Objectif : un million de visiteurs par an.

L'occasion de rendez-vous spéciaux sur France Bleu Nord. Votre radio s'installe à Boulogne-sur-mer. Premier temps fort, ce vendredi, de 6h à 9h, en direct depuis la brasserie Le Chatillon.

Avec sa décoration typique maritime, "Le Chatillon" est LE lieu pour manger du poisson à Boulogne. Une réputation qui dépasse largement les professionnels de la mer. © Radio France - Matthieu Darriet

Ce café-restaurant, situé en plein cœur de Capécure, le quartier du poisson à Boulogne, est un lieu emblématique de l'activité portuaire à Boulogne. Dès 4h du matin, il accueille ses premiers clients pour un café ou un petit déjeuner, avec du poisson. Ouverte en 1950, cette institution, avec sa décoration typique maritime, est tenue par la famille Baude. Patrice, le père, cède peu à peu le flambeau à sa fille, Camille.

Au programme de cette matinale, le nouveau Nausicaá et ses retombées en terme d'emploi et d'activité économique ; mais aussi la dynamisation du commerce de centre-ville, les projets en cours (Thalassothérapie, salle de spectacles, cinéma, hôtels...), les pistes de développement de l'aquaculture, la diversification des pêcheurs et puis l'avenir de la construction navale.

Et puis ne manquez pas une immersion exceptionnelle à bord du "Corentin Lucas", un fileyeur qui pêche le homard, le crabe et la seiche avec des casiers.

France Bleu Nord avec les premiers visiteurs, samedi

L'aventure Nausicaá sur France Bleu nord se poursuivra samedi, avec des émissions en direct depuis le Centre national de la mer, de 10 à 12h30 et de 16 à 19h. Philippe Sallé sera la capitaine de cette expédition en mer.

Autour des micros de France Bleu Nord, seront réunis Philippe Valette, le patron de Nausicaá et des soigneurs de requins, de raies-manta, de méduses et de lions de mer. Vous découvrirez aussi le programme Mr Goodfish, et puis ce qui se passe en coulisses avec les responsables de l'aquariologie, de la pédagogie et de l'animation.