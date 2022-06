Ouverture du premier café cycliste en Alsace : "nous voulons créer une communauté autour du vélo"

Christine et Filipe Da Silva ont ouvert Loco'Motive à la mi-avril à Turckheim

Alors que nous célébrons ce vendredi 3 juin "la journée mondiale du vélo" . A Turckheim, près de Colmar, le premier café cycliste d'Alsace a ouvert ses portes à la mi-avril. Il s'appelle "Loco'Motive", les locaux sont situés dans la gare ferroviaire.

Un lieu où l'on parle vélo, pour se détendre

C'est 180 mètres carrés de locaux au total. A l'intérieur, on peut y boire un verre pour une halte lors d'une balade. On peut aussi acheter des vêtements et accessoires haut de gamme pour le cyclisme.

L'idée c'est de créer une communauté autour du vélo © Radio France - Guillaume Chhum

Reportage sur le premier café cycliste en Alsace Copier

C'est aussi un lieu de détente : "Nous avons de beaux fauteuils où l'on peut s'allonger et regarder la télé. On peut aussi bouquiner, avec de nombreux livres qui parlent de l'histoire du vélo," explique Filipe Da Silva, adepte du vélo, il a lancé le concept.

Sorties vélo, pour créer une communauté

Plusieurs fois par semaine, les responsables du café organisent aussi des sorties en groupe. Des balades sont organisées également pour les filles. Christine Da Silva, l'épouse de Filipe est chargée de ces événements. "Vu que mon mari pédale et est passionné, moi aussi j'ai commencé à pédaler. J'aime bien, c'est un échappatoire, on oublie des choses, on voit des paysages. "

L'idée c'est de créer une communauté entre amateurs de vélo.

Le café cycliste devrait organiser des évènements cet été à l'occasion du Tour de France Féminin Cycliste qui passera en Alsace et près de Loco'Motive , mais aussi lors du Tour de France.

à réécouter La 8e édition du Slow Up Alsace