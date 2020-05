Pac-Man fête ses 40 ans

Il est rond comme un ballon et aussi jaune qu'un citron. Et oui, il s'agit bien de Pac-Man. Le petit personnage de jeu vidéo fête le 22 mai son 40e anniversaire.

En 40 ans, Pac-Man est passé de simples lignes de code informatique à icône de la pop-culture. Grâce au journaliste et historien des jeux vidéo, Florent Gorges, Pac-Man n'aura plus de secrets pour vous.

Un nouveau style de jeu vidéo

Pac-Man est né en 1980 de l’imagination du Japonais Tōru Iwatani, célèbre concepteur de jeux vidéo pour la firme Namco.

Tōru Iwatani, le créateur de Pac-man © Maxppp - Elvis Gonzalez

Au début de la décennie les salles d'arcade sont essentiellement fréquentées par des hommes jeunes férus de jeux de tir appelés Shoot'em up. "Space Invaders" et autres "Asteroids" règnent sur les jeux d'arcade.

Iwatani veut changer la donne. Il est en quête d’un jeu grand public qui intéresserait les jeunes enfants et les femmes. Le jeu doit être coloré et avoir un concept le plus universel possible. Qu'y a-t-il de plus universel que le fait de MANGER ?

Parce que c'est comme ça qu'on concevait les jeux à l'époque, il fallait partir d'un mot-clé : fuir, attaquer, rouler - Florent Gorges

Tōru Iwatani gagne son pari et son jeu Pac-Man rencontre un énorme succès dans les salles d'arcade.

Des enfants jouant à Pac-Man dans une salle d'arcade © Getty

Des règles simples et efficaces

Le jeu est très maniable, une seule manette suffit, pas besoin de bouton.

Le principe est simple : parcourir un labyrinthe pour manger des "pac-gommes" tout en évitant de se faire croquer par des fantômes.

Là où Pac-Man se différencie des autres jeux, c'est qu'il intègre de façon efficace dans son code informatique des concepts d'intelligence artificielle.

Le programmeur du jeu Pac-Man a introduit des algorithmes précis pour chacun des fantômes. Chaque fantôme a une personnalité - Florent Gorges

L'expérience utilisateur est surprenante rendant le jeu plus intéressant. Les fantômes ont une "stratégie" de déplacement et s'adaptent au style joueur.

Une borne arcade Pac-Man © Getty - Itek Colour Graphics Ltd

Des arcades aux salons

En 1982, Pac-Man fait son entrée dans les salons des particuliers. Le jeu est désormais disponible sur la console américaine Atari 2600.

Avec ses sept millions de jeux vendus, Pac-Man est un relatif échec pour Atari qui avait fait produire douze millions d'unités.

Pac-Man, mais pas que, fait partie de ces grands titres qui ont permis de démocratiser le jeu vidéo - Florent Gorges

Un phénomène marketing

Pac-Man marque une nouvelle fois l'histoire du jeu vidéo en devenant un champion du marketing.

On compte pas moins de 30 suites sous licence officielle avec notamment "Ms. Pac-Man" et "Jr. Pac-Man". Il est le premier jeu à proposer des gadgets, livres, dessin animé.

L'aspect graphique, l'aspect visuel, l'aspect cartoon mais aussi musical a permis de développer des tonnes de produits dérivés - Florent Gorges

Pac-Man est tellement simple à représenter qu'il est immédiatement identifiable. Ces deux qualités lui ont permis de devenir une icône pop des années 80.

PAc-Man, un phénomène marketing © Maxppp - FotoWare ColorFactory

S'émanciper de l'univers geek

Les deux décennies suivantes, le monde de l'art contemporain se l'approprie. Le street-artist Invader l'expose dans les rues de Bilbao et de Hong Kong.

Pac-Man à Hong Kong © Getty

En 2003, le jeu est consacré œuvre d'art par le célèbre musée d'art contemporain de New York, le MoMa. Pac-Man intègre de façon permanente le département design. Les conservateurs du musée loue l'élégance de son code source.

En 2015, Hollywood en fait l'un des personnages du film Pixels, réalisé par Chris Columbus. Pac-Man a un rôle à contre-emploi car il est l'objet d'extraterrestres qui menacent l'humanité. Il est à remarquer la présence en clin d'œil de son créateur, Tōru Iwatani.

Un retour aux sources

Dans la deuxième moitié des années 2010, la mode est au retrogaming avec la nouvelle sortie de jeux datant des années 80 et 90. En 2015, Bandai Namco réédite la version originale de Pac-Man. Le jeu se présente sous une forme dématéralisée pour consoles et smartphones.

Désormais dans nos poches, Pac-Man a réussi son pari, celui d'être un jeu grand public !