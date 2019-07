Paddle, yoga, randonnée ... c'est parti pour Laval la Plage jusqu'au 18 août !

Laval, France

Pour la cinquième année consécutive, Laval a donc sa plage, son espace de détente au bord de la Mayenne et en plein centre ville. Du sable a été versé sur le square de Boston, des palmiers et des transats ont été installés. Les Mayennais pourront en profiter jusqu'au 18 août. La municipalité a également prévu un panel d'animations pour les petits et les grands.

L'année dernière, près de 20.000 plagistes ont profité de Laval la Plage, mobilisant 19 employés de la mairie.

Programme de Laval la Plage :

Lundi matin : randonnée

Mardi matin : petits-déjeuners du monde, espace jeux et motricité, remise en forme

Mercredi matin : temps pour les accueils de loisirs lavallois

Jeudi matin : espace jeux et motricité, randonnée

Vendredi matin : remise en forme

Du lundi au vendredi, tous les après-midi de 13h30 à 19h : espace farniente, parcours vélo, ventriglisse, tennis de table, paddle, accrobranche, structures gonflables, tir à l'arc.

Mardi après-midi : yoga

Le jeudi soir, de 17h à 20h, il sera possible de boire un verre (sur le principe de l'after-work) en musique. Le service jeunesse de la ville propose également du théâtre d'improvisation aux ados de plus de 14 ans, tous les jeudis (sauf le 15 août) de 18h30 à 19h45.