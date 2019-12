Palais des Congrès de Nîmes : le projet de l'agence Chabanne retenu

Nîmes, France

Dans un communiqué samedi 14 décembre, la ville de Nîmes annonce avoir fait le choix de l'agence qui réalisera son Palais des Congrès. C'est l'agence d'Aix-en-Provence Chabanne associée à l'architecte danois 3XN, qui se voit confier le projet. Le jury composé d’élus de la collectivité, de représentants de la Région, du Département et de la CCI notamment, a fait son choix parmi quatre candidats.

Un auditorium de 700 places

Le futur Palais des Congrès sera construit en cœur de ville, dans la continuité du Musée de la Romanité. "Il s’érigera au sud de la rue Alexandre Ducros et créera une nouvelle polarité urbaine faisant le lien entre la Porte de France et l’écusson", précise la ville de Nîmes. Un bâtiment de 10.000 m² composé d'une salle plénière, de salles de commissions, d’un espace d'exposition, d’un espace de restauration dédié aux congressistes et de leurs locaux servants. Son auditorium aura une capacité de 700 places.

35 millions d'euros hors taxes

Le budget des travaux estimé à 35 M€ hors taxes (équipements techniques de base, scénographie, mobiliers, équipements audio-vidéos intégrés et aménagements extérieurs compris). Le début des travaux est prévu en 2022 pour une livraison à l'horizon 2025.

Le futur Palais des Congrès de Nîmes. - Ville de Nîmes