La 43e cérémonie des César a sacré vendredi "120 battements par minute", avec six récompenses ainsi que le film "Au revoir là-haut". Le césar de la meilleure actrice est revenu à Jeanne Balibar ("Barbara) et celui du meilleur acteur à Swann Arlaud pour son rôle dans "Petit Paysan".

Sous le signe du ruban blanc, la 43e cérémonie des César a affiché vendredi soir sa mobilisation contre les violences faites aux femmes. Deux films ont été sacrés, 120 battements par minute" et "Au revoir là-haut". Jeanne Balibar reçoit le César de la meilleure actrice pour son interprétation dans "Barbara" et Swann Arlaud, le César du meilleur acteur dans "Petit Paysan".

Le début de la cérémonie a été marquée par un hommage à la comédienne Jeanne Moreau, disparue l'été dernier. L'actrice espagnole Penelope Cruz et le comédien Dany Boon ont également été honorés, recevant respectivement un César d'honneur et le César du public. Le réalisateur a été récompensé pour "Raid dingue".

Le palmarès des César 2018

Meilleur film pour "120 battements par minute"

L'histoire de l'association Act up et la guerre de 14-18 ont raflé quasiment toutes les récompenses vendredi soir, pour la 43e cérémonie des César. "120 battements par minute" a été notamment sacré meilleur film. L'oeuvre de Robin Campillo repart avec six statuettes. Son réalisateur en a profité pour dénoncer la future loi "asile et immigration" et la situation des migrants en France.

Meilleure réalisation pour Albert Dupontel avec "Au revoir là-haut"

Le film d'Albert Dupontel, "Au revoir là-haut" obtient cinq statuettes et notamment le César de la meilleure réalisation. Le réalisateur étant absent, c'est l'écrivain Pierre Lemaitre, césarisé pour la meilleure adaptation, celle de son roman Au revoir La Haut, qui est monté sur scène. Il a pris la défense des pauvres, des mal logés, des précaires et des réfugiés.

Jeanne Balibar sacrée meilleure actrice dans "Barbara"

Son interprétation de la chanteuse Barbara dans le film de Mathieu Amalric vaut à Jeanne Balibar de décrocher le César de la meilleure actrice. Elle a évoqué dans son discours les violences faites aux femmes, "toutes ces choses dont nous parlons, graves, les graves emmerdements voire les graves délits".

César du meilleur acteur pour Swann Arlaud dans "Petit paysan"

Swann Arlaud, 36 ans, reçoit le César du meilleur acteur pour son rôle d'éleveur dans "Petit paysan" d'Hubert Charuel. Le film obtient trois prix, meilleur premier film et meilleure actrice dans un second rôle.

La suite du palmarès...

Sara Giraudeau, meilleure actrice dans un second rôle pour "Petit paysan"

Antoine Reinartz, meilleur acteur dans un second rôle dans "120 battements par minute"

Camélia Jordana, meilleur espoir féminin pour "Le Brio"

Nawell Perez Biscayart, meilleur espoir masculin dans "120 battements par minute"

Meilleur scénario original pour Robin Campillo avec "120 battements par minute"

Meilleur premier film pour "Petit paysan" de Hubert Charuel

Meilleur film étranger pour "Faute d'amour" de Andreï Zviaguintsev

Meilleure musique originale pour Arnaud Rebotini dans "120 battements par minute"

Meilleurs costumes pour Mimi Lempicka - "Au revoir là-haut"

Meilleurs décors pour Pierre Queffelean - "Au revoir là-haut"

Meilleure Photo pour Vincent Mathias - "Au revoir là-haut"

Meilleur Montage pour Robin Campillo - "120 battements par minute"

Meilleur Son pour Olivier Mauvezin, Nicolas Moreau et Stéphane Thiébaut - "Barbara"

Meilleur film de court métrage pour "Les bigorneaux d'Alice Vial"