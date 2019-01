Panazol : le gymnase Guillemot transformé en grand parc de jeux pour enfants jusqu'à ce vendredi soir

Jusqu'à ce vendredi soir, le Gymnase Guillemot de Panazol accueille une multitude de jeux en bois et gonflables pour petits et grands. L'idée: c'est de profiter des vacances pour lâcher les écrans et inciter les enfants à se défouler autrement.

Jeux gonflables et jeux en bois permettent aux petits et grands de se divertir en famille ou entre amis jusqu'à ce vendredi soir à Panazol.

Panazol, France

Le Gymnase Guillemot de Panazol s'est transformé en grand parc ludique jusqu'à ce vendredi soir. Pour pousser les petits et les grands à se défouler et lâcher les écrans une multitude de jeux en bois et gonflables ont pris place. Derrière ce parc de loisirs éphémère il y a le club de basket de Panazol. Son co-président Jean Jacques Lafaye voulait proposer un nouvel événement, différent des traditionnels lotos et vide-greniers. " Là c'est une idée originale. Ca permet de venir en famille pour se défouler avec ses enfants ou ses amis".

Un lieu pour aider les enfants à se sociabiliser

Il faut dire qu'il y a de quoi faire entre les jeux gonflables à thèmes : "les pompiers, la baleine, le roi lion, le terrain de basket, les pirates" détaille Jean-Jacques Lafaye, et les traditionnels jeux en bois comme les jeux de palets. André est en train de défier sa petite fille Laura. Pour ce grand-père, pas question de laisser les enfants devant les écrans, ce genre d'activités permet aussi de les sociabiliser "_Ça aide à se familiariser avec tout le monde, à avoir des contacts avec d'autres enfants ailleurs qu'à l'école"_

André et sa petite fille Laura découvrent les joies des jeux en bois. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Se défouler autrement que sur des écrans

Devant les tapis d'activités, Laurent observe son fils, habillé d'un costume de sumo. Ce papa ne peut pas s'empêcher de rigoler. "Je l'ai amené pour pouvoir faire des photos et me moquer de lui dans dix ans" explique-t-il avant de redevenir sérieux _" Ca le fait courir de façon à ce qu'il ait une vraie bonne fatigue ce soir !_" . Ce papa l'assure, ce genre de parc c'est incomparable avec un écran de télévision ou d'ordinateur !

Du jeu en bois au jeu gonflable il y en a pour tous les goûts

Pour Yanis, entre jeux et écrans, il n'y a pas photo, enfin presque, car le petit garçon à tout de même un peu de mal à battre Delphine, sa voisine, au grand puissance 4 "A chaque fois que je mets un rond, elle en rajoute un et me bloque" explique le petit garçon qui concède préférer les jeux gonflables "J'aime bien les toboggans parce que l'on peut sauter très haut et descendre très vite !" .

Yanis joue avec sa voisine, Delphine à un puissance 4 géant en bois. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

D'ailleurs, les jeux gonflables multicolores attirent aussi le regard d'Yvan, le papa de Blaise. "Les grands aussi ont le droit d'y aller ?" demande-t-il, tout sourire. Car finalement, le parc de loisirs éphémère, c'est aussi l'occasion pour les parents et les grands-parents de retomber, l'espace d'un après-midi, en enfance.