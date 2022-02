Panda roux, wallabies... Le PAL accueille de nouveaux animaux

Le parc du PAL comptera bientôt de nouvelles recrues ! Parmi le mercato des arrivants : un panda roux, une jeune girafe, ou encore deux antilopes. Trois petits primates, appelés saïmiris, devraient également arriver la dernière semaine de février, tandis que deux wallabies ont déjà été accueillis ce jeudi 17 février.

La fin de la période hivernale est en effet propice pour ces transferts, contrairement à l'été, où il fait généralement trop chaud pour garantir de bonnes conditions de déplacement aux animaux.

Des transferts essentiels pour la conservation des espèces

L'objectif est de participer à la protection de ces espèces, notamment car les nouveaux arrivants peuvent "apporter de la variabilité et générer un brassage génétique", comme l'explique Nicolas Géli, le responsable zoologique du parc. C'est la cas avec les nouveaux wallabies, qui pourront se reproduire avec ceux déjà présents, en évitant la consanguinité au sein du groupe.

Trois saïmiris devraient arriver d'un zoo de Prague, en République tchèque. - Le PAL

"Il est d'autres espèces pour lesquelles on réalise des transferts sans pour autant avoir un but de reproduction, ajoute Nicolas Géli. Le but est par exemple de préserver des espèces qui ne pourraient pas rester indéfiniment avec leur parents." C'est le cas de la jeune girafe accueillie par le zoo, qui doit quitter le parc allemand où elle est née, au risque d'entrer en conflit avec son géniteur.

Plusieurs animaux quitteront aussi prochainement le PAL en direction d'autres zoos. Par exemple, une loutre qui partira à Amiens, ou encore cinq suricates qui rejoindront l'Espagne. Le parc rouvrira ses portes le samedi 16 avril après sa fermeture hivernale.