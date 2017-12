Comment préparer la hotte du Père Noël, ce week-end en Dordogne ; quelques idées que vous propose France Bleu Périgord

Noël à Bergerac

Ce Noël de Bergerac se poursuit jusqu’au 30 décembre dans 4 quartiers du centre-ville, qui s’illuminent des mille feux de Noël… Un Noël qui se veut gourmand, avec marrons grillés, crêpes, gaufres, et spécialités d’ici et d’ailleurs. Un Noël qui se veut pour les enfants, avec des jeux géants en bois et des maquillages féériques. Un Noël qui se veut spectaculaire avec plusieurs compagnies venant vous enchanter, entre farfadets, lutins et parade. Le Père Noël ne manque pas de poser pour des photos, déambule dans les rues de la ville avec un magicien et sculpteur de ballons, et vous propose d’embarquer avec lui pour une promenade en calèche. Plus de 35 artisans d’art composent le village artisanal de Noël, histoire de vous donner quelques idées pour remplir la hotte. Le cirque Magical Show, enfin, vous propose 4 représentations sur la place du foirail.

Journée de la truffe à Paunat, dimanche

La 16ème journée de la truffe vous attend à Paunat dimanche. Entre Le Bugue et Trémolat, à la limite du Périgord noir et du Bergeracois, la petite cité aux 300 âmes vous attend dès 10h pour l’ouverture du marché, dont les truffes auront été contrôlées une demi-heure avant. Une visite de truffière en préparation vous sera proposée à 11h et 15h. Démonstration de découpe de canard à 11h, avant l’ouverture des stands de restauration à midi. Démonstration de cavage à partir de 14h et concours du meilleur nez humain à 16h ; Cyrano a toutes ses chances… Un marché de Noël se tiendra parallèlement.

Marché de Noël à Couze-et-Saint-Front, ce week-end

Le 6ème marché de Noël de Couze-et-Saint-Front se déroule ce week-end sur le thème de « Regards et saveurs ». Vous aimez le « Made in China » ? Mauvaise pioche… 30 exposants locaux sont présents avec leurs produits locaux et artisanaux dans un lieu magique et atypique éclairé de 1.000 bougies : les maisons troglodytes. Des animations de danse, par le groupe « Tempo attitude », seront proposées samedi et dimanche à 15h30. « La calèche et son Père Noël vous trouverez, gratuit sur les deux journées ce sera » aurait déclaré le Jedi…

Marché de Noël à Eymet

Venez dimanche, de 9h à 18h, au cœur de la bastide d’Eymet, vous balader sur le marché de Noël. Peut-être glisserez-vous quelques idées dans l’oreille du Père Noël ? Idées cadeaux, produits du terroir ; plus de 50 exposants sont présents autour des arcades, entre animations musicales et animations pour enfants. Des promenades à poney sont proposées et l’homme en rouge est attendu à 11h et 16h.

Crèche vivante à Saint-Front-de-Pradoux, samedi

Cette crèche vivante, avec de vrais animaux et le groupe Las Belutas dau canto, vous propose samedi, à partir de 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Front-de-Pradoux, de la musique, des danses traditionnelles et des chants de Noël. L’entrée à cette soirée au profit du Téléthon sera de 5 euros (gratuit pour les moins de 12 ans).