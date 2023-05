Papillons de Nuit : une Chorale de bénévoles et amateurs va enflammer la scène samedi, avec Lewis Evans

Samedi 27 mai à 17 heures, 68 choristes, Lewis Evans et ses musiciens seront sur scène pour enchanter le public aux Papillons de Nuit.

Le festival Papillons de Nuit bat son plein depuis vendredi 27 mai , à Saint-Laurent-de-Cuves, dans le Sud-Manche ! 21e édition à guichets fermés, et un public nombreux donc, pour chanter et danser aux sons des chansons d'Izïa, de Juliette Armanet, d'Orelsan, de Marc Lavoine ou encore de Claudio Capéo.

Mais samedi 27 mai à 17 heures, ce seront des noms un peu moins connus, qui seront sur scène : ils s'appellent Michèle, David, ou encore Sandrine, et ils font partie de la Chorale des Papillons de Nuit ! Un ensemble de 68 choristes, composé d'un mélange de bénévoles du festival et de membres de la chorale du Normandy, une salle de concert de Saint-Lô (Manche). Ce chœur amateur va pour la première fois chanter sur scène, avec l'artiste franco-britannique Lewis Evans, le plus grand ensemble jamais accueilli aux Papillons de Nuit !

France Bleu Cotentin a assisté à la répétition générale de cette Chorale hors du commun, mercredi 24 mai à Saint-Lô :

Les choristes sont fin prêts pour le concert de samedi, sur la scène des Papillons de Nuit. © Radio France - Marie Martirossian

Lewis Evans et la Chorale des Papillons de Nuit, c'est samedi 27 mai à 17 heures, scène Thécia du festival à Saint-Lauren-de-Cuves.