Papillons, renards, herbiers du XXe siècle : la grande collection Maranne au musée d'art de Périgueux

Une grosse araignée, de multiples papillons ou encore un renard attaquant un lièvre. France Bleu Périgord ne s'est pas rendu dans un zoo mais au musée : ces animaux datent du siècle dernier, sont empaillés et ont été conservés par le pharmacien Isodore Maranne. Sa collection de faune et flore est révélée au grand public depuis la fin novembre 2022 dans le cadre de l'exposition "Histoires naturelles" du musée d'art et d'archéologie ( MAAP ) de Périgueux (Dordogne).

Ce cabinet de curiosités devrait attirer petits et grands. Il a été pensé par les conservateurs de manière ludique pour les plus jeunes, avec par exemple une borne interactive pour revêtir le costume d'apprenti botaniste ou un jeu de piste pour "chercher la p'tite bête". Robert, bénévole à société botanique du Périgord, partenaire de l'exposition, est absorbé par la collection d'herbiers de Maranne.

"L'herbier, témoin de l'histoire"

Le pharmacien, originaire du Cantal, s'est installé en 1917 à Périgueux et s'est passionné pour l'histoire naturelle jusqu'à la fin de sa vie en 1944. "C'est beau de voir ce qui a été fait autrefois sur des planches, avec une écriture à la plume déliée, apprécie Robert. Ce sont un peu des œuvres d'art. Un herbier est un témoin de l'histoire des plantes à certaines époques."

34 boîtes d'entomologie de la collection d'Isodore Maranne sont exposées au MAAP. © Radio France - Lisa Guinic

La collection est riche : 188 animaux, dont des oiseaux et des mammifères d'Europe ou même de plus loin, 34 boîtes d'entomologie - des insectes - quasi autant de coquillages ou de minéraux et environ 5 000 planches d'herbiers. Une biodiversité qui résonne avec l'actualité climatique actuelle, souligne Myriam Grenier, la commissaire de l'exposition : "Nous voyons par exemple dans les planches d'herbiers d'Isidore Maranne des espèces qui aujourd'hui sont devenues très rares ou ont même disparu à Périgueux et dans les environs, le glaïeul sauvage, le nielle, le colchique, la tulipe sauvage, etc."

Résonnance climatique

"Ce sont des témoignages très importants, poursuit Myriam Grenier, également directrice adjointe du MAAP. Notre climat change, nos modes de culture aussi. Des plantes disparaissent mais de nouvelles apparaissent également. D'où l'importance de conserver des traces." L'exposition se tient jusqu'au 3 avril 2023. Elle est accessible de 10h à 17h en semaine - sauf le mardi - et de 13h à 18h le week-end. L'entrée au musée est gratuite pour les enfants (moins de 18 ans) et s'élève à 6 euros pour les adultes.

Le MAAP organise en revanche trois conférences gratuites, pour découvrir l'exposition (le 8 décembre), comprendre l'utilité des herbiers (le 19 janvier 2023) et en savoir plus sur la guérison par les plantes (le 2 mars 2023), de 12h30 à 13h, dans le cadre des "Jeudis du musée". Deux ateliers pour les enfants sont également proposés pendant les vacances scolaires de février.