Vandœuvre-lès-Nancy, France

Il fallait avoir une bonne préparation physique ce samedi après-midi pour chasser, comme il se doit, les œufs de Pâques. Dans le parc Richard Pouille, les bénévoles du Secours Populaire ont choisi une bute verdoyante comme emplacement. De quoi faire palpiter vos mollets avant de déguster un œuf en chocolat !

Une chasse aux œufs sous le soleil

La bonne humeur était au rendez-vous ce samedi après-midi et les familles sont venues nombreuses. _"_288 permis de chasse ont été distribués tout au long de l'après-midi" explique la directrice du Secours Populaire 54. "On est ravi, cette année le soleil est là et il y a du monde!"

Les enfants s'en sont donné à cœur joie et les parents aussi. "Regardez comme ils sont heureux!" lance cette mère de famille. "En plus, on court, on fait du sport avant de manger du chocolat [...] après l'effort, le réconfort!" plaisante t-elle.

Le gros lapin rose donne le départ de la chasse ! © Radio France - Lauriane Havard

Un événement solidaire

Cet après-midi, les familles ont aussi fait un geste pour aider d'autres enfants. Près de 1000 euros ont été récoltés grâce aux frais d'inscription (trois euros par enfant). Une cagnotte qui va permettre d'améliorer les conditions de scolarisation des enfants au Mali et à Madagascar. "On a déjà construit deux écoles dans ces deux pays" indique Philippe Gilain qui est bénévole au Secours Populaire.

Aujourd'hui, l'objectif est de poursuivre ces deux projets en aménageant par exemple des latrines.