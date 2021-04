Pâques en confinement : trois-quarts des réservations annulées dans les gites de la Mayenne

L'annonce d'un troisième confinement, par le président de la République a eu des répercutions sur les réservations dans les Gites et les chambres d'hôtes de la Mayenne. D'après Laetitia Marion, la directrice des Gites de France 53, ce sont trois-quarts des réservations qui ont été annulées. "Ceux qui sont venus, explique-t-elle, sont ceux qui sont venus visiter des membres de leur famille, qu'ils n'avaient pas vus depuis des mois".

Des annulations facilités par les Gites de France 53

Pour venir en aide à ses clients, les 260 gites de la Mayenne, ont mis en place un système d'annulation simplifié, avec, notamment, le remboursement pur et simple du séjour. " Pour certains, il s'agissait déjà de reports de l'année dernière, donc, face à l'incertitude pour la suite, nous avons préféré aider les clients à annuler. On a préféré être souples". La directrice des Gites de France 53 garde bon espoir: " On sait que les clients vont revenir vers nous, on ne s'inquiète pas trop là-dessus".

Gites de France 53 - Laetitia Marion

Tout annulé pour le mois d'avril

Sur environ une soixantaine de réservations pour le week-end de Pâques, les trois-quarts ont donc été annulées. Pour les réservations du mois d'avril, mis à part les déplacements professionnels, toutes ont été annulées ou reportées. Les informations gouvernementales sont "encore trop floues pour permettre d'établir un calendrier, on préfère ne pas stresser les clients", précise Laetitia Marion. Tout cela dans l'attente d'informations. De nombreux clients espèrent pouvoir se rattraper en mai.