Pâques : l'atelier Valrhona où sont créés les moules pour chocolat des grandes maisons

Il n'y a pas que des cocottes et des oeufs traditionnels à Pâques. Des pâtissiers/chocolatiers se lancent dans des créations plus originales. L'entreprise drômoise Valrhona les aide. Elle a un atelier création à La Roche-de-Glun, un atelier discret, où travaillent une petite équipe de designers.

Cet atelier Valrhona ne sent pas le chocolat. D'un côté, des ordinateurs avec des logiciels 3D. De l'autre, des imprimantes 3D et des machines d'usinage. Ici, pas de pâtissier/chocolatier mais des designers et des prototypistes. Une petite équipe de 7 personnes.

Des clients arrivent avec leurs idées, leur croquis. Charge à Manon El Sayed, responsable design, et à ses collègues d'en faire un moule adapté au chocolat : "on va vite définir un cahier des charges, pour savoir si on part sur un oeuf de Pâques garni par exemple, une tablette fourrée ou non, si il y a des poids spécifiques. Et puis à partir des idées, des croquis, on travaille avec un logiciel 3D, et on va commencer à dessiner autour de ce brief là et de ces contraintes."

A partir du logiciel 3D, des commandes et réglages passés via informatique, le projet est ensuite fabriqué. Chaque moule sort des machines en plusieurs exemplaires : 280 000 moules par an.

Usinage du moule perroquet créé pour la maison Fauchon © Radio France - Nathalie Rodrigues

Pour ces fêtes de Pâques, l'atelier a fait un perroquet, une grenouille pour l'épicerie de luxe parisienne Fauchon, un oeuf design pour l'hôtel Crillon, mais aussi une création pour l'entreprise Thalès qui voulait offrir une tablette chocolat décorée de toutes ses inventions à ses employés.

L'activité progresse assure Bérenger Tallas, qui gère la partie prototypage/maquette de l'atelier création : "le monde culinaire est en effervescence. On voit qu'il a envie de créer. On a de plus en plus d'enjeux marketing, la pièce compte. Et c'est vrai que de plus en plus les clients nous sollicitent pour réaliser des formes."

L'atelier travaille régulièrement pour Pierre Hermé, le Fouquet's, la maison PIC, mais aussi pour des artisans chocolatiers moins connus. Un client à Espelette a par exemple commandé des moules en forme de piments.

Il faut compter entre 1500 et 3000 euros la création selon la complexité du projet. L'atelier travaille déjà sur Pâques 2020 pour certaines maisons.