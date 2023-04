Pâques : La chasse aux œufs du Secours Populaire attire du monde à Clermont-Ferrand

C'est la course dans les allées du parc Montjuzet à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Environ 800 enfants participent à la grande chasse aux œufs organisée par le Secours Populaire ce dimanche 9 avril. Plus de 80 bénévoles sont présents sur la journée. Entre la kermesse, les jeux gonflables, et les œufs à cacher il y a du travail.

ⓘ Publicité

Beaucoup d'enfants sont venus faire le plein de leurs paniers. © Radio France - Pierre Frasiak

Accompagnés de leurs parents, les enfants se lancent à la recherche d'œufs en polystyrène, qu'ils échangent à la fin contre un œuf en chocolat. Trouver les oeufs, ce n'est pas toujours simple, nous assure Louica, 9 ans, venu avec son papa : "Des fois, il y a des arbres où il y a des pics qui sont séchés, il y a des tas et c'est dedans". Léo, lui, vient apporter un nouvel œuf à sa maman. Pour éviter de s'embêter à chercher trop longtemps, il a une technique. Il suit les bénévoles qui cachent les œufs tout au long de la journée : "En fait, je regarde la dame et je regarde les enfants qui la suivent. Après, je passe derrière pour voir s'il y en a qui les ont oubliés. Parce que les petits, des fois, ils ne les trouvent pas tous."

Les fonds récoltés aideront la construction d'une école à Madagascar

À cinq ans, Zoé aussi en a trouvé quelques uns. Accompagnée par sa mère et ses grands parents, eux aussi profitent de la sortie. "Oui, c'est hyper sympa. En plus il fait beau donc c'est top", lance Justine, sa maman. Même sentiment pour le compagnon de la grand-mère de Zoé : "Pour les enfants, c'est bien et le décor est superbe. Et même pour nous. C'est une belle détente ce matin, c'est agréable. Je trouve que c'est calme, c'est bien".

Une kermesse et une structure gonflable étaient installées sur place. © Radio France - Pierre Frasiak

Cette chasse aux œufs permet au Secours Populaire de récolter des fonds pour des projets de solidarité à Madagascar comme l'explique Nicole Rouvet la présidente du Secours Populaire 63 : "Ici, on donne un moment de bonheur aux enfants. Là bas, on va aider à faire une école. L'aide du Secours populaire, c'est partout pour que les enfants soient le moins malheureux possible. C'est ça notre objectif. C'est ici et là bas". Une chasse aux œufs doublée d'une bonne action en ce dimanche de Pâques.