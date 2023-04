Pâques : le chocolat fabriqué à la maison

Anthony et Laurine fabriquent le chocolat pour Pâques dans le laboratoire installé chez eux à Pont-à-Mousson.

Tablier violet sur le dos, Anthony Carabin nous fait fièrement la visite de son laboratoire, situé dans le garage de sa maison à Pont-à-Mousson. "Tout a été pensé en fonction de nos besoins. Nous avons ajusté le plan de travail, il est plus petit que dans une chocolaterie traditionnelle," raconte Anthony, qui a travaillé pendant dix ans dans plusieurs pâtisseries à Metz.

Anthony et Laurine se rencontrent il y a six ans alors qu'il travaillent tous les deux dans la pâtisserie Bourguignon à Metz. Il y a trois ans au début du confinement, ils décident de transformer leur sous-sol en un atelier de production. Dans ce laboratoire de trente mètres carrés, il y a des machines de coulage, de refroidissement et des centaines de moules.

"C'est un choix, car travailler à domicile nous permet de diminuer les charges. Nous ne dépassons pas deux mille euros de loyer par exemple," détaille Anthony, âgé de 31 ans. Ce couple de chocolatiers ambulants vend sa production sur les marchés de Metz et de Thionville.

500 tonnes de chocolat pour Pâques

A quelques jours de Pâques, c'est le branle-bas de combat. A l'arrière du laboratoire, cinq cent tonnes de chocolat sont stockés. C'est trois fois plus qu'il y a trois ans : "Le rythme est effréné, surtout que nous sommes que deux à produire. On ne connaît les trente-cinq heures. Encore hier, on a commencé dès deux heures du matin."

Les fêtes de Pascal sont stratégiques pour le couple, car elles représente 30% de leur chiffre d'affaire à l'année. "C'est un pression constante, explique Anthony. Mais si le travail empiète trop dans notre vie personnelle, ion fait une pause et on reviendra au laboratoire plus tard. Notre clientèle comprendra."

"Travailler à domicile est un avantage"

Cette configuration plaît à Laurine : "travailler à domicile contient plein d'avantages. Je ne perds pas des heures dans les transports. En me couchant, si je pense avoir oublié de mettre en marche le frigo pour la veille, je peux le faire plus facilement."