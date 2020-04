Pâques : les conseils d'un pâtissier de Dordogne pour faire ses propres chocolats

Et si vous profitiez du confinement pour vous essayer aux chocolats de Pâques maison ? Abel Later enseigne la pâtisserie et la boulangerie au CFA de Boulazac. Il nous donne des conseils simples pour faire ses chocolats de Pâques soi-même !

La fête de Pâques est l'occasion de se lancer en pâtisserie ! Avec le confinement, on a du temps pour s'essayer à la confection de chocolats de Pâques faits maison. France Bleu Périgord a recueilli les conseils d'un professionnel. Abel Later enseigne la boulangerie et la pâtisserie au Centre de Formation des Apprentis de Boulazac.

Faites fondre le chocolat

Munissez vous du chocolat que vous préférez : noir, blanc ou au lait. Prenez une casserole, mettez-y de l'eau, et faites-la chauffer jusqu'à 50 degrés : "Il ne faut surtout pas qu'elle bout" prévient Abel Later. Vous mettez le chocolat "dans un saladier en inox de préférence, on appelle cela un cul de poule" explique notre pâtissier. Il poursuit : "Ce saladier doit être bien sec, il ne faut pas une goutte d'eau". Laissez le chocolat fondre, retirez le saladier pour faire redescendre la température jusqu'à 30 degrés. Remettez pendant deux-trois minutes le saladier sur le bain marie. Votre chocolat fondu est prêt.

Pas de moules ? A la place, de simples motifs

Abel Later nous donne ensuite une bonne astuce pour faire des chocolats de Pâques tout simples qui rassemblent d'ailleurs beaucoup à des fritures. "Vous prenez une poche à douille jetable (un sac congélation coupé sur un coin peut faire l'affaire, ndlr), vous prenez une feuille plastique et vous essayez de faire des petits motifs". Vous pouvez réaliser de petits bonhommes ou des animaux.

Il existe des pochoirs dans tous les cahiers d'enfant. Vous mettez une feuille plastique dessus et vous suivez les contours - Abel Later

Vous placez ensuite les petits chocolats dans le frigo, pendant une demi-heure, le temps qu'ils saisissent bien.

Des œufs avec une petite ganache

Si vous souhaitez réaliser de bons petits œufs de Pâques, il vous faut cuisiner une ganache ! Au moment où elle durcit, vous remplissez une poche à douille et vous faites de petites boules direction le frigo. Quand ces petits œufs ont légèrement figé, "vous pouvez ajouter des éclats de noisettes ou des amandes" explique notre pâtissier.

Recette ganache au chocolat au lait : 60g de crème fraîche bouillante que vous versez sur 200g de chocolat au lait. Vous ajoutez ensuite l'alcool de votre choix.

Recette ganache chocolat noir : 100g de crème fraîche bouillante que vous versez sur 200g de chocolat noir.

Pour Abel Later, il est important de rappeler que les artisans chocolatiers sont ouverts pendant le confinement et pendant ces fêtes de Pâques.