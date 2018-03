Tiens ? Bizarre, cette envie de chocolat, qui me prend…

Pâques au château de Bridoire, de samedi à lundi…

« Des courses et des jeux pour tous » ; telle est la devise du week-end de Pâques au château de Bridoire, à Ribagnac, à 10 kilomètres au sud de Bergerac. 3 parcours sont proposés : un à l’attention des moins de 5 ans, un autre pour les 5-12 ans, et un dernier parcours spécialement conçu pour les adultes. 6.000 œufs factices sont cachés, 12 couleurs différentes sont à trouver, et une récompense en chocolat attend petits et grands. A noter une nouveauté cette année : la présence excitante d'un œuf d’or. Un seul est caché chaque jour, mais peut-être le trouverez-vous… Honneur aux tout petits : l’entrée est gratuite pour les moins de 4 ans et leur garantit un emplacement de premier choix pour leur parcours. Sur tout le terrain de chasse, le château, avec ses créneaux, ses tours et ses remparts, sert de toile de fond et c'est tant mieux pour les photos de famille pour tous ces jeunes chevaliers et ces jolies princesses ! Les plus grands dévaleront quant à eux la pente abrupte de la façade nord du château, avec la rivière comme frontière de leur quête. Quant aux adultes, c'est le parc de Bridoire qui, à cette occasion exceptionnelle, s'ouvre à eux : abris troglodytes et passages à gué. Après ce long week-end de chasse à l’œuf, le château de Bridoire proposera pour les vacances scolaires et jusqu’au 31 mai « Le mystère de la poule aux œufs d’or » ; il s’agira d’un parcours d’épreuves et d’énigmes d’1h30 pour tous les âges.

Retrouvez les principales chasses aux oeufs prévues en Dordogne sur notre carte interactive.

Pâques à Marqueyssac, dimanche et lundi

Venez chercher les œufs en famille, les après-midi des dimanche 1er et lundi 2 avril dans l’un des plus beaux jardins d’Aquitaine. Ici, nul besoin de se bousculer, seule une inscription au préalable est nécessaire. Dès 14 heures, les cloches passeront par Marqueyssac et des milliers d’œufs seront dissimulés un peu partout sur les 22 hectares du domaine. Les enfants de 2 à 12 ans pourront alors pour leur plus grand bonheur débusquer chacun des 6 œufs de couleurs différentes, cachés parmi les 150.000 buis centenaires taillés à la main et agencés tel un labyrinthe. Quoi de plus amusant ? Leur exploration se poursuivra le long des allées bordées de chênes verts et de pins jusqu’au belvédère où un panorama incomparable sur la vallée de la Dordogne et ses joyaux les attend : le château de Castelnaud, la bastide de Domme, les villages de Beynac et la Roque-Gageac… Associée au jeu, une promenade printanière originale à l’heure où la nature se réveille, est au rendez-vous. De quoi satisfaire aussi les plus grands. A l’issue de cette grande chasse et une fois leur mission accomplie, les enfants verront le fruit de leur recherche récompensé par des friandises en chocolat. Attention ! Gardez bien l’œil ouvert car en prime deux gros œufs d’or se cachent aussi quelque part dans les jardins… Contact : Jardins de Marqueyssac - 24220 Vézac - Tél. 05 53 31 36 36 - Inscription indispensable des enfants avant le samedi 31 mars à 15 h dans la limite des places disponibles. Chasse aux œufs réservée aux enfants de moins de 12 ans - Animations et ateliers sans supplément de prix. Entrée gratuite pour les enfants de moins de 10 ans – Enfants (10-17ans) : 4,90 € – Adultes 9,80 €

Pâques au château de Commarque, dimanche et lundi

Dimanche 1er avril : grande chasse aux œufs dans tout le castrum. Lundi 2 avril : atelier de décoration d’œufs pour petites et grands. Ouverture de 11h à 19h (dernière visite à 18h). La chasse aux œufs et l’atelier dessin sur œuf sont inclus dans le billet d’entrée au château de Commarque.

Chasse au trésor de Pâques dans les jardins du château de Hautefort, lundi

Pour savoir si les enfants connaissent bien les contes, la féee Lily a dispersé ces histoires bien connues dans le parc et les jardins du château de Hautefort. A chacun de retrouver les titres, de résoudre les énigmes et de rapporter un objet mystère tout en s’amusant. Tous les inscrits seront récompensés : un gros trésor en chocolat pour les plus rapides et des surprises chocolatées pour tous les autres. La chasse au trésor est ouverte aux enfants à partir de 5 ans avec deux catégories : les plus ou moins de 7 ans. Il n’y a pas d’inscription préalable. Ouverture du château au mois d’avril : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Début de la chasse au trésor : 15h. Remise des cadeaux en chocolat : 17h. Tarif : adulte 10 euros, enfant de 7 à 14 ans 5.50 euros, et gratuit pour les moins de 7 ans.

Arthur H en concert samedi à Bergerac

Arthur H est à la recherche de plus en plus d’une musique fluide, douce. Il cherche la simplicité et se rapproche d’une musique directe, sans obstacle, ne nécessitant pas de traduction. Il met du rythme telle une pulsion de vie, une pulsion ouverte sur le monde, sur sa folie, sur sa transe, sur sa démesure. Le chanteur garde l’importance du texte, du mot poétique, de l’originalité et la beauté du phrasé français, afin de sortir éventuellement la chanson de son confort mortifère. La joie, le jeu, l’énergie sans perdre la poésie, c’est son but. Peu de musiciens sur scène, peu de décor mais une atmosphère, la création, l’utopie d’un lieu éphémère où tout est possible. Un voyage où on retrouve momentanément le plaisir de se perdre, d’où on sort quelque peu régénéré, nettoyé par le son. C’est la définition qu’il donne à son concert, samedi, 20h30, au Centre Culturel Michel Manet de Bergerac. L’entrée au tarif plein est à 32 euros.